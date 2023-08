Belen Rodriguez ha voltato pagina dopo l'addio al marito Stefano e le ultime foto che la mostrano in compagnia di Elio Lorenzoni ne sono la prova.

Tramite il suo profilo Instagram, inoltre, l'argentina ha risposto a tutte quelle persone che stanno contestando le sue scelte private: avvalendosi della riflessione di un noto paroliere, la showgirl ha chiarito che nessuno più giudicarla visto che non è nei suoi panni.

Aggiornamenti sul privato di Belen

Belen è uscita allo scoperto con Elio: è questa l'ultima notizia che è circolata sul web dopo che la stessa Rodriguez ha pubblicato su Instagram alcune foto dell'imprenditore.

I due si sono immortalati a vicenda durante una gita a cavallo, ma la conferma della frequentazione in corso arriva anche dagli scatti che i paparazzi hanno fatto alla coppia in centro a Milano pochi giorni fa.

Questi recenti scatti sono stati interpretati da molti come una "ufficializzazione" indiretta del flirt che si dice i due avrebbero da quasi due mesi, ovvero da quando sono stati beccati per la prima volta insieme al party di compleanno di Ignazio Moser.

La showgirl e l'imprenditore Lorenzoni, però, non hanno ancora parlato apertamente del loro rapporto, anche se i bene informati sostengono che avrebbero trascorso gran parte dell'estate insieme ad Albarella, dove ha soggiornato anche tutta la famiglia di lei, figli compresi.

Le stoccate di Belen contro gli hater

A qualche ora di distanza dalla diffusione in rete dei nuovi scatti che la mostrano in compagnia di Elio (soprattutto quelli che lei stessa ha postato su Instagram), Belen ha deciso di condividere sul suo account una riflessione che tanti hanno interpretato come una risposta piccata alle tante critiche che la showgirl sta ricevendo da quando si è separata da Stefano.

"Se fossi in te... non sei me. Io al tuo posto farei... non ci sei. Se posso darti la mia opinione... non puoi. Non sta a me dirlo... esatto. So che non è affar mio ma... no", questo è la citazione di Paolo Borzacchiello che l'argentina ha pubblicato tra le sue Stories tra sabato 27 e domenica 28 agosto.

Per rimarcare ancora di più quanto gli attacchi esterni non abbiano alcuna rilevanza nella sua vita, la presentatrice ha condiviso con i follower anche quest'altra riflessione: "Con coloro che sentono l'insopprimibile urgenza di eruttare pareri non richiesti e non riescono a contenersi, non si discute ma si cambia stanza".

L'estate di Belen senza Stefano

Belen, dunque, ha deciso di sfogarsi avvalendosi delle parole di Borzacchiello, quelle che sembrano rispecchiare perfettamente lo stato d'animo della showgirl da quando il Gossip è tornato ad occuparsi prepotentemente della sua vita amorosa.

Era l'inizio di luglio quando i più attenti si sono accorti che Stefano partecipava agli eventi mondani senza fede al dito e che l'argentina rimuoveva tutte le foto col marito dal suo account Instagram.

Pochi giorni dopo, poi, i paparazzi hanno sorpreso la bella Rodriguez in compagnia di Elio Lorenzoni al compleanno di Ignazio Moser: in quell'occasione, i due si sono scambiati carezze e sorrisi davanti ai parenti e ai figli di lei.

Per tutta l'estate, poi, i fan hanno spesso avvistato la presunta neo coppia nei luoghi del cuore dell'imprenditore, fino agli avvistamenti ad Albarella, dove tutta la famiglia dell'argentina soggiorna per gran parte delle vacanze.

Meno di 48 ore fa, infine, Belen si è esposta postando sul suo profilo social alcune foto con Elio: i due si sono concessi una gita a cavallo al tramonto, ovviamente con tanto di immagini da condividere con i follower.