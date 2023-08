I fan della coppia Belen Rodriguez e Stefano De Martino non dovrebbero disperarsi troppo per l'allontanamento di queste settimane: secondo quanto riporta l'ultimo numero di Nuovo Tv, i genitori di Santiago torneranno insieme come è sempre accaduto dopo ogni rottura, anche se lei starebbe frequentando l'imprenditore Elio Lorenzoni. A fare da paciere, ci sarebbe Maria De Filippi: la conduttrice conosce bene entrambi e starebbe già intervenendo in prima persona per dissuaderli dall'idea di separarsi definitivamente.

Aggiornamenti sul privato di Belen

Che Belen e Stefano torneranno insieme di nuovo lo pensano in molti: fan e giornalisti, infatti, ormai faticano a credere a un addio definitivo tra i due che negli ultimi anni si sono lasciati e ripresi tante volte.

Il settimanale, infatti, in questi primi giorni di agosto ha cercato di spiegare perché i "DeMartinez" saranno ancora a lungo al centro del Gossip, non solo per le frecciatine che sembrano lanciarsi a distanza tramite i social network.

"Lei vede un altro e lui è in vacanza con il figlio, ma tra loro non è finita", si legge sulle pagine della rivista. L'altro al quale fanno riferimento gli esperti di cronaca rosa, è Elio Lorenzoni: l'imprenditore bresciano sarebbe il nuovo compagno della bella Rodriguez, tant'è che sono stati beccati dai paparazzi mentre si scambiavano carezze e abbracci al party di compleanno di Ignazio Moser.

Lo zampino della conduttrice tra Belen e il marito

"Torneranno insieme. Maria De Filippi sta lavorando per farli ricucire ed è una delle poche che può riuscirci", si legge ancora sulla rivista. Insomma, la conduttrice che ha scoperto artisticamente Stefano e che fatto lavorare Belen per tanti anni (a partire da settembre l'argentina non sarà più alla guida di Tu sì que vales), vorrebbe la pace e starebbe facendo di tutto pur di ottenerla.

Attualmente, però, la showgirl avrebbe un flirt con Elio e a confermarlo sarebbero le tante segnalazioni che sono arrivate agli esperti di gossip Deianira e Amedeo Venza: Rodriguez è stata avvistata prima in Val Camonica e poi ad Albarella sempre in compagnia di Lorenzoni, con il quale non si fa mai vedere sui social network.

Per quanto riguarda De Martino, come al solito non si sa molto del suo privato: Fabrizio Corona sostiene che il napoletano starebbe uscendo con influencer e ragazze pseudo famose, ma ad oggi non esistono prove di ciò.

Il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, sposa questa teoria e riporta le confidenze che gli avrebbero fatto alcuni amici romani dell'ex coppia: "Mi hanno confermato che con Elio è amicizia e che Stefano non è perso di un'altra, quindi non è finita".

L'incontro con Emma dopo la rottura con Belen

Il primo weekend di agosto, però, si sa che Stefano l'ha trascorso nella casa che ha comprato a Napoli qualche anno fa e dove si rifugia quando ha impegni lavorativi in Campania.

Una segnalazione che Deianira ha diffuso su Instagram nei giorni scorsi, sostiene che De Martino avrebbe ospitato nella sua villa Emma Marrone, la donna con la quale ha fatto coppia prima di conoscere e innamorarsi di Belen Rodriguez.

I due avrebbero pranzato insieme ad altri amici ma di questo non sono trapelate immagini: tra gli ex fidanzati, comunque, ci sarebbe solo un rapporto affettuoso e di stima, come hanno sempre dichiarato entrambi nelle interviste.

Per quanto riguarda l'estate della bella argentina, si dice che la stia trascorrendo in località poco esposte per evitare l'invadenza dei paparazzi: l'isola di Albarella è un posto amatissimo dalla soubrette e da tutta la sua famiglia, e pare che quest'anno anche Elio Lorenzoni si sia unito al gruppo. Con la conduttrice dovrebbero esserci anche i due figli Santiago e Luna Marì che, dopo una settimana di vacanza con i papà (il primo a Disneyland e a Milano con Stefano, la seconda in campagna con Antonino Spinalbese), si sarebbero ricongiunti con la mamma.