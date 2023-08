Cambio programmazione sulle reti Mediaset a partire da settembre 2023. Le novità riguardano il ritorno in daytime e prime time delle trasmissioni che popolano tradizionalmente il palinsesto di Canale 5, Italia 1 e Rete 4.

Anche quest'anno tra le regine indiscusse della programmazione ci sarà Maria De Filippi, pronta a regnare con le sue trasmissioni.

Novità in daytime per La Promessa, la cui messa in onda slitterà nel palinsesto pomeridiano.

Maria De Filippi regina: cambio programmazione Mediaset settembre

Il cambio programmazione Mediaset di settembre riguarderà la fascia del pomeriggio, dove ci sarà spazio per il ritorno di Maria De Filippi e della sua consolidata trasmissione dei sentimenti.

Trattasi di Uomini e donne, il talk show che tutti i giorni appassiona una media di quasi tre milioni di spettatori in daytime, raggiungendo anche picchi del 30% di share.

La messa in onda della nuova edizione è in programma da lunedì 11 settembre, come sempre alle 14:45 circa, subito dopo Terra amara.

Questo, però, non sarà l'unico impegno tv che vedrà protagonista Maria De Filippi a partire dal prossimo mese di settembre.

Da Uomini e donne a Tu si que vales: Maria De Filippi regna nei palinsesti Mediaset

La conduttrice sarà anche protagonista della nuova stagione di Tu si que vales, lo show del sabato sera dove veste i panni di giudice.

La messa in onda è in programma dal 16 settembre nella fascia serale della rete ammiraglia Mediaset e da ottobre dovrà vedersela con il ritorno di Ballando con le stelle in prime time su Rai 1.

Per Maria De Filippi si aggiungerà anche un terzo impegno previsto sempre a partire da settembre. Trattasi del pomeridiano di Amici 23, la cui messa in onda è in programma da domenica 17 settembre nella fascia oraria che va dalle 14 alle 16:30.

La Promessa slitta: cambio programmazione Mediaset settembre

Con il ritorno di Uomini e donne da settembre è previsto poi uno slittamento per la soap opera La Promessa nella fascia pomeridiana.

Le nuove puntate non saranno più trasmesse alle 14:45, ma dovrebbero slittare alle 16:40, subito dopo la striscia di Amici 23 e del Grande Fratello.

Per quanto riguarda la nuova edizione di Pomeriggio 5, condotta da Myrta Merlino, è confermata la messa in onda nello slot orario che va dalle 17:25 alle 18:45 circa.

Il preserale, invece, continuerà a essere nelle mani di Gerry Scotti: dal 4 settembre sarà il timoniero della nuova stagione di Caduta Libera, in onda tutti i giorni su Canale 5.

A gennaio 2024, invece, il timone passerà nelle mani di Paolo Bonolis per la nuova stagione di Avanti un altro.