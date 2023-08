Edoardo Donnamaria, attraverso il suo profilo X (ex Twitter), ha deciso di fare chiarezza circa alcune chat in cui un account si spacciava per il suo psicologo. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 ha precisato che la persona a cui si è affidato è un uomo e non una donna. Inoltre è un professionista, quindi non ha reso pubblico il contenuto dei loro incontri. A tal proposito, ha avvertito che presto partiranno delle denunce se continuerà a leggere fake news sul suo conto.

Lo sfogo di Donnamaria

Il Grande Fratello Vip 7 è terminato da mesi, ma alcuni ex concorrenti continuano ad essere al centro del gossip.

Da diverso tempo, sul web circolano delle chat tra Edoardo Donnamaria e la sua psicologa. A quanto pare si tratterebbe di messaggi non veritieri, poiché domenica 20 agosto l'ex gieffino ha deciso di intervenire su X in modo da fare chiarezza: "C'è qualcuno che si spaccia per la mia psicologa e racconta ovviamente cose inventate". A tal proposito, ha precisato che viene seguito da un uomo e non da una donna e si tratta di un professionista. Di conseguenza, non divulgherebbe mai i contenuti dei loro incontri per via del segreto professionale.

Infine, Edoardo Donnamaria ha concluso con un avvertimento a tutti coloro che continuano a diffondere fake news sul suo conto: "Occhio che partono denunce".

c’è qualcuno, a quanto pare, che si spaccia per la mia psicologa e racconta cose ovviamente inventate, a parte che come fate a credere a ste robe non si sa…comunque è ovviamente tutto fake il mio psico è un uomo,PROFESSIONISTA e mena pure ❤️ (occhio che partono denunce grullini) — edoardo donnamaria (@drojette) August 20, 2023

Il supporto dei fan di Edoardo

In seguito al tweet pubblicato da Edoardo Donnamaria, moltissimi fan hanno deciso di spezzare una lancia a favore del proprio beniamino.

Un utente ha sostenuto di non avere mai creduto alle chat che circolavano sul web, proprio perché un vero psicologo non diffonderebbe mai contenuti così delicati. Un altro fan ha detto a Edoardo di stare tranquillo, poiché chi lo segue da tempo sa benissimo che è un ragazzo d'oro.

Infine, c'è anche chi ha consigliato allo speaker radiofonico di agire per vie legali, in modo da mettere a tacere le fake news sul suo conto.

Forum: Barbara Palombelli avrebbe richiamato Donnamaria

Terminata l'esperienza nella casa più spiata d'Italia era circolata la voce che Edoardo Donnamaria fosse stato allontanato dal cast di Forum, per via di alcuni scivoloni commessi al Grande Fratello Vip 7. A quanto pare, si sarebbe trattata solamente di una fake news: Barbara Palombelli, infatti, avrebbe richiamato il giovane per continuare a ricoprire il suo ruolo di bilanciere. Tuttavia, l'ex gieffino dovrebbe tornare nel programma giuridico solamente 2/3 volte a settimana in quanto alcuni nuovi impegni di lavoro non gli permetterebbero di registrare tutta la settimana. Dopo il reality show, Donnamaria sta infatti dedicando moltissimo tempo anche alla carriera di cantante.