Cosa ci facevano Antonella Fiordelisi e Gianluca Benincasa nello stesso luogo? I fan del GF Vip se lo stanno chiedendo da qualche ora, ovvero da quando Amedeo Venza ha riportato la segnalazione di un follower sulla presenza dei due ex fidanzati nel medesimo centro estetico di Salerno. In rete c'è chi ipotizza un riavvicinamento dopo la rottura tra l'influencer ed Edoardo Donnamaria, ma anche chi pensa possa trattarsi solo di una coincidenza un po' singolare.

Aggiornamenti sul privato della protagonista del GF Vip

Anche se ha chiesto agli insistenti fan del GF Vip di non associarla più agli ex, Antonella è finita nuovamente al centro dell'attenzione mediatica per qualcosa che riguarda il suo passato amoroso.

Giovedì 17 agosto, infatti, alcuni attenti curiosi hanno notato qualcosa di simile nelle Instagram Stories che hanno pubblicato Fiordelisi e Gianluca Benincasa a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro.

I due ex fidanzati, infatti, nella giornata di ieri si sono recati nello stesso posto e la conferma arriva dal tag che hanno messo sia alla proprietaria del centro dove si sono fatti coccolare che al luogo in sé.

Questo dettaglio non è sfuggito ai follower e nel giro di poco tempo ad Amedeo Venza è arrivata la segnalazione che ha riacceso il gossip sull'influencer e sull'imprenditore col quale ha fatto coppia fino a poco prima di entrare nella casa di Cinecittà.

Il parere degli spettatori del GF Vip

"Antonella e il suo ex Gianluca oggi nello stesso centro estetico", ha fatto sapere Venza nel pomeriggio del 17 agosto. Il pugliese ha anche mostrato le Instagram Stories che provano la presenza dei due nella medesima struttura in provincia di Salerno: Benincasa ha postato un selfie mentre fa una smorfia, Fiordelisi un breve video del massaggio al corpo che le stavano facendo delle professioniste.

Chi ha avvisato Amedeo di questo insolito episodio, si è anche chiesto: "Coincidenza o riavvicinamento?".

L'esperto di gossip non ha saputo dare una risposta certa a questa domanda, ma è sembrato più propenso per la possibilità che l'influencer e l'imprenditore si siano incontrati per puro caso, trovandosi nella stessa città.

Lo sfogo sulla relazione nata al GF Vip

Questa segnalazione su Antonella è arrivata a poche ore dallo sfogo che ha avuto contro alcuni fan che non smettono di chiederle di tornare insieme a Edoardo.

Con un messaggio che ha postato su Twitter, infatti, la ragazza ha ribadito: "Se siete intelligenti, avrete capito quale è la situazione. Perché insistete? In questi mesi mi sono successe cose brutte ma anche belle, e queste ultime vorrei godermele. Non associatemi più ai miei ex. Grazie". Fiordelisi, dunque, è sembrata piuttosto indispettita da quei "Donnalisi" che la pressano affinché si riavvicini a Donnamaria.

Sono passati circa due mesi dalla rottura tra i concorrenti del GF Vip 7 e in questo periodo nessuno dei due ha mai cercato un ritorno di fiamma: da quando sono iniziate le vacanze, poi, entrambi i giovani si sono mostrati sui social sorridenti e in compagnia di amici e familiari.

Per quanto riguarda Gianluca Benincasa, Antonella ha sempre detto di aver chiuso definitivamente anche con lui. Terminata l'esperienza tra le mura di Cinecittà, la salernitana è stata messa al corrente delle cose poco carine che l'ex ha detto sul suo conto e per questo ha deciso di interrompere ogni tipo di legame.

Stesso discorso vale per Francesco Chiofalo, che proprio di recente ha punzecchiato la 24enne dicendo in un'intervista che dovrebbe ringraziarlo se oggi è così famosa perché prima di stare con lui non la conosceva nessuno.