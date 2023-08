La prossima edizione del Grande Fratello è ai nastri di partenza: tra poco più di un mese, infatti, andrà in onda la prima puntata di un'attesissima stagione del reality Mediaset. Il 7 agosto, però, Fanpage fa sapere che il cast che varcherà la soglia della porta rossa l'11 settembre è stato quasi chiuso: i Vip che entreranno nella casa sarebbero stati scelti tutti, mentre sulla gente comune ci sarebbero ancora dei dubbi da sciogliere.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello

Come riporta il sito di Fanpage lunedì 7 agosto, il cast della nuova edizione del reality-show sarebbe quasi al completo: i giornalisti, infatti, hanno saputo che autori e produzione avrebbero già selezionato tutti i Vip che tra poco più di un mese si trasferiranno all'interno della casa di Cinecittà.

I personaggi famosi che quest'anno condivideranno spazi e gioco con persone comuni, dunque, sarebbero stati scelti e già da ora avrebbero la certezza di partecipare alla prossima stagione del format Mediaset. Ancora non si sa quante celebrità rientreranno nel gruppo dei concorrenti, ma si vocifera che potrebbero essere un buon 50%.

Come si svolgono i casting del Grande Fratello

Fanpage, però, precisa anche che la lista dei concorrenti non sarebbe ancora stata chiusa perché mancherebbero all'appello alcuni sconosciuti, ovvero i Nip che da metà settembre andranno a vivere tra le mura di Cinecittà.

Pier Silvio Berlusconi ha chiesto agli autori del Grande Fratello di scegliere persone che non hanno nulla a che fare con i social network e soprattutto che non li usino per lavorare: dal cast di questa edizione del reality-show, infatti, sono stati esclusi tutti gli influecer e chiunque sia iscritto su OnlyFans.

La gente comune, dunque, dopo tanti anni ha potuto partecipare ai provini e si è giocata la possibilità di entrare nella casa più spiata d'Italia. I protagonisti "non Vip", però, non sarebbero stati scelti tutti, anzi gli addetti ai lavori starebbero ultimando gli incontri con i candidati che hanno convinto maggiormente nel corso delle videochiamate che ci sono state durante l'estate.

Attesa per l'esordio del Grande Fratello

Il sito d'informazione ha anche raccontato come si sono svolti i casting per i concorrenti Nip del prossimo Grande Fratello. La gente comune ha avuto l'opportunità di chiacchiere con gli autori o in provini itineranti o in videochiamate che sono servite per fare le prime selezioni. Chi ha attirato l'attenzione degli addetti ai lavori, poi, è stato convocato a Roma per un incontro più approfondito al quale potrebbe aver partecipato anche il conduttore.

A proposito di Alfonso Signorini, sarà al timone del reality-show per il quarto anno consecutivo ma stavolta molte cose cambieranno: i dirigenti Mediaset hanno chiesto che il programma si allontani il più possibile dal trash e hanno imposto delle regole che la produzione dovrà far rispettare ai nuovi inquilini della casa.

La prima puntata del GF (che non si chiamerà più Vip visto che il cast sarà misto) andrà in onda lunedì 11 settembre e, almeno per il primo periodo, dovrebbe essercene solo una a settimana. Il doppio appuntamento al quale i telespettatori sono stati abituati, dunque, non dovrebbe iniziare da subito ma solo quando il programma sarà ben avviato.

Cesara Buonamici sarà l'unica opinionista di questa stagione del format di Canale 5: il mezzobusto del TG 5 ha confermato la sua presenza in alcune recenti interviste.