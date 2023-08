Antonella si è fidanzata con Edoardo nel corso della settima edizione del Grande Fratello Vip, ma secondo il suo ex Francesco Chiofalo la coppia non si sarebbe mai formata se i due si fossero incontrati lontano dai riflettori. In un'intervista che ha rilasciato alla rivista Mio, il romano ha sparato a zero sull'ex fidanzata che lo rinnegherebbe pubblicamente nonostante la visibilità che ha ottenuto standogli a fianco per circa due anni.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Mentre Antonella punzecchia Edoardo su Instagram, un altro suo ex la critica duramente dalle pagine di un giornale di gossip.L'ultimo numero di Mio contiene una pungente intervista di Francesco Chiofalo, l'influencer con cui Fiordelisi è stata fidanzata per un paio d'anni prima di partecipare al Grande Fratello Vip.

Quando gli è stato chiesto in che rapporti è attualmente con la salernitana, l'ex volto di Temptation Island ha risposto: "Lei non mi nomina mai, ma dimentica che sono stato io a farla arrivare a un milione di follower".

"Prima di mettersi con me, non la conosceva nessuno", ha aggiunto il romano nello sfogo che i siti stanno riportando l'8 agosto. Il ragazzo è apparso piuttosto risentito dalla freddezza della ex, soprattutto perché è certo che se oggi lei è così popolare è anche merito suo.

Il commento sui 'Donnalisi' lontano dal Grande Fratello Vip

Chiofalo ha anche espresso un'opinione sulla storia d'amore che Antonella ha iniziato nella casa del Grande Fratello Vip lo scorso autunno, quella che è finita ufficialmente poco più di un mese fa non senza sofferenza da parte di entrambi.

"Con Edoardo era solo una coppia mediatica. Al di fuori del reality, non si sarebbero mai messi insieme", ha dichiarato il romano ad una rivista di gossip.

Francesco ha anche menzionato il rapporto lavorativo che la sua ex ha avuto con Fabrizio Corona fino a non molto tempo fa, arrivando a parlare di comportamenti studiati a tavolino pur di accrescere i guadagni e la popolarità.

Il ragazzo ha escluso Donnamaria dai presunti piani di Fiordelisi, ma si è accodato al suo pensiero quando ha detto: "Lei è malata di Instagram, sta sempre con il telefono in mano e credo che lui non ce la facesse più, e lo capisco".

Niente ritorno di fiamma dopo il Grande Fratello Vip

Come ha sempre fatto da quando ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip, Antonella continua ad ignorare l'ex Chiofalo: la giovane, infatti, non ha mai risposto alle pungenti dichiarazioni di Francesco e per ora non ha commentato neppure la recente intervista a Mio.

Gli unici contenuti che Fiordelisi sta pubblicando su Instagram da quando si è lasciata con Edoardo, riguardano o il lavoro o le vacanze che sta trascorrendo con amici e parenti in Campania. Qualche giorno fa, ad esempio, a Deianira Marzano è arrivata la segnalazione di una fan che avrebbe incontrato casualmente l'influencer in un hotel di Vietri sul Mare: la modella sarebbe stata vista da sola e in lacrime, segno che la sofferenza per la storia finita con Donnamaria è ancora forte.

Il romano, invece, non si è più esposto sulla coppia che i telespettatori hanno ribattezzato "Donnalisi" e forse non lo fa per evitare di dare false speranze a chi ancora crede in un ritorno di fiamma.

Sono passati quasi due mesi da quando Antonella ed Edoardo si sono detti addio e, fatta eccezione per qualche incontro organizzato in passato, non hanno mai dato segnali concreti di pace.

Si dice che la napoletana avrebbe cercato un riavvicinamento più volte ma che l'ex si sarebbe sempre opposto perché consapevole delle loro insanabili divergenze caratteriali.