Continuano a far parlare le discussioni fra alcuni ex partecipanti del Grande Fratello. Nei giorni scorsi Guendalina Canessa ha commentato un post di Daniele Dal Moro, dando all'imprenditore del "figlio di papà": tale commento ha infastidito molto il destinatario, che ha deciso di rendere pubblico un messaggio audio ricevuto in passato dalla showgirl. Lo scambio di battute in poco tempo si è trasformato in un botta e risposta a distanza.

Il botta e risposta sui social

Tutto è iniziato da un commento di Guendalina Canessa sull'account Instagram di Daniele Dal Moro, in cui gli ha dato del "figlio di papà".

Tale epiteto sembra non essere stato affatto gradito, tanto che l'imprenditore ha pubblicato tra le storie un messaggio audio ricevuto in passato dalla showgirl che gli chiedeva se poteva presentargli un'amica. Daniele stizzito ha replicato: "Canessa ma fammi capire… ce l’hai con me perché non sono stato con quale delle tue amiche?".

A quel punto Guendalina ha precisato che l'audio risale al passato e ha nuovamente punzecchiato Dal Moro: "Uno come te non lo consiglierei neanche alla mia peggiore nemica". Aggiungendo che anche se lei ha un tenore vita piuttosto alto, dopo aver partecipato al primo reality show è sempre stata una donna indipendente.

Dal Moro ha poi continuato ad attaccare Canessa in un'altra storia: ha immortalato in uno scatto alcune mucche al pascolo, affermando che loro non disturberebbero la gente, a differenza di Guendalina.

Daniele Dal Moro e Guendalina Canessa si erano conosciuti nel 2019, quando hanno vissuto sotto lo stesso tetto durante il Grande Fratello 16: lui era concorrente (chiuse al quarto posto), mentre Guendalina era arrivata nella casa di Cinecittà come ospite per due settimane per avere un chiarimento con Francesca De Andrè (ex compagna del suo ex marito Daniele Interrante).

A quanto pare fra i due personaggi, a distanza di quattro anni, non è rimasto un bel rapporto.

Daniele Dal Moro intanto è tornato single

Tornando alla recente esperienza di Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip 7, l'imprenditore si è recentemente lasciato da Oriana Marzoli.

A tal proposito Dal Moro - durante uno sfogo recente sui social - ha spiegato di aver sempre raccontato la propria versione dei fatti e di non aver mai parlato per conto di terze persone.

Poi ha raccontato che recentemente lui avrebbe chiamato l'ormai ex fidanzata chiedendole di tornare a Verona per un trovare un punto d'incontro e ha pagato il biglietto del treno, ma alla fine le cose non sono andate come sperava.