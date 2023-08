Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8, in programma dall'11 settembre, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Ezio Colombo.

L'uomo si troverà a prendere in mano le redini della sua vita sentimentale e dopo aver affrontato un periodo di crisi, dovrà fare una scelta importante.

Spazio anche alle novità legate alle vicende di Marco e Gemma, che in questa nuova stagione usciranno di scena dal cast della soap.

Ezio sceglie Gloria e chiude con Veronica: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che Ezio farà la sua scelta dal punto di vista sentimentale.

Si renderà conto di non poter stare lontano dalla sua amata Gloria, motivo per il quale deciderà di raggiungerla in America e confessarle tutto il suo amore.

In questo modo tra Ezio e Gloria tornerà nuovamente il sereno e insieme si diranno pronti a riprendere in mano le redini del loro matrimonio, e a rimettere in piedi ciò che di bello avevano costruito nel corso degli anni.

Una scelta importante con la quale Ezio metterà la parola fine alla sua unione con Veronica, che uscirà di scena dalla vita dell'uomo.

Ezio nei guai con la burocrazia: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

I colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che ci sarà spazio anche per un guaio burocratico che dovrà affrontare Ezio.

Perché Gloria ed Ezio si ritroveranno costretti a rientrare al più presto in Italia per sistemare delle dispute legate all'azienda che hanno aperto in America.

Una situazione che si preannuncia particolarmente ostica per Ezio, al punto che si ritroverà vittima di un guaio burocratico. Riuscirà a uscirne indenne?

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore previste su Rai 1 rivelano che si assisterà all'uscita di scena della coppia composta da Marco e Gemma.

Marco e Gemma addio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

I fan della soap speravano di poter continuare ad assistere all'evolversi della loro storia d'amore e alle novità legate alla gravidanza della venere, ma così non sarà.

I due interpreti Moisè Curia e Gaia Bavaro non compaiono nel cast dell'ottava stagione de Il Paradiso delle signore: molto probabilmente lasceranno insieme la città di Milano per trasferirsi altrove e poter iniziare una nuova vita al riparo da occhi indiscreti.