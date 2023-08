Roberto Farnesi, l'attore che interpreta Umberto ne Il Paradiso delle signore 8, si lascia andare a nuove rivelazioni su quello che succederà nel corso della prossima stagione.

L'attore pisano ha annunciato che ci sarà spazio per il ritorno di un personaggio molto amato, che tornerà a mettere piede a Milano dopo un lungo periodo di assenza.

Umberto Guarnieri al centro delle trame de Il paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, l'appuntamento inedito con Il Paradiso delle Signore 8 riprenderà regolarmente a partire da lunedì 11 settembre, quando partiranno i nuovi episodi in prima visione assoluta.

Le sorprese e i colpi di scena non mancheranno e, ancora una volta, ci sarà spazio per le vicende di Umberto Guarnieri, che si ritroverà così al centro delle dinamiche.

Il commendatore Guarnieri sarà al timone della nuova Galleria Milano Moda che aprirà pronto di fronte al grande magazzino milanese guidato da Vittorio Conti. Una sfida che si preannuncia a dir poco infuocata: una lotta che promette colpi di scena e potrebbe mettere a durissima prova il negozio guidato da Conti.

'Ci sarà il ritorno di un personaggio molto amato', lo spoiler dell'attore di Umberto su Il Paradiso 8

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché in una recente intervista, l'attore che veste i panni di Umberto nella soap opera del pomeriggio di Rai 1, ha anche anticipato che ci sarà spazio per il ritorno di un vecchio personaggio.

"Ci sarà il ritorno di un personaggio molto amato della soap", ha svelato l'interprete di Umberto Guarnieri.

"Sarà una grande sorpresa per il pubblico", ha proseguito ancora Farnesi senza sbilanciarsi sul nome di questo personaggio. Non si esclude che possa trattarsi della Marta Guarnieri, figlia del commendatore Guarnieri ed ex compagna di Vittorio, la quale potrebbe rientrare a Milano per vedere dal vicino la nuova "creatura lavorativa" messa in piedi dal padre con Tancredi.

Umberto scopre il segreto taciuto da Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

In attesa di scoprire chi sarà questo personaggio che tornerà nella soap, al centro delle trame ci sarà anche il segreto della contessa Adelaide.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che, dopo aver taciuto a lungo la verità, si scoprirà che la donna ha una figlia segreta, che si trovava in Svizzera.

Umberto, in un primo momento, resterà profondamente colpito da questa rivelazione dopodiché deciderà di mettersi all'opera per cercare di aiutare la sua ex compagna nel recuperare nuovamente il rapporto con questa figlia "segreta".