Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 rivelano che ci sarà spazio per una serie di novità legate alle vicende della Contessa Adelaide.

Il personaggio interpretato da Vanessa Gravina si ritroverà ancora una volta al centro delle dinamiche, complice la scoperta di un segreto legato al suo passato, che verrà prepotentemente a galla e la porterà a fare delle scelte difficili.

Spazio anche a Salvo, che ancora una volta farà i conti con una amara delusione dal punto di vista sentimentale.

Il segreto della contessa Adelaide al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 8

Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8, in programma da settembre su Rai 1, rivelano che la contessa svelerà apertamente il suo segreto.

Dopo il soggiorno in Svizzera, Adelaide ha scoperto di avere una figlia: fino a quel momento aveva sempre creduto che la bambina fosse morta alla nascita, ma così non è stato.

Un duro colpo per la contessa e per tutte le persone che gravitano nella sua orbita, in particolar modo per Marcello.

Adelaide fa delle scelte difficili: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

In queste nuove puntate dell'ottava stagione, Adelaide si troverà a dover fare delle scelte difficili per salvare il suo rapporto con la figlia che non ha mai conosciuto e con la quale intende recuperare il tempo perso.

Tali decisioni finiranno per causare una serie di sconvolgimenti nella vita di tutti, in particolar modo in quella di Marcello, costretto a dover dimostrare la sua determinazione sia dal punto di vista umano che da quello professionale.

Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Salvo, alle prese con l'ennesima batosta che segnerà profondamente la sua esistenza.

Salvo deluso da Elvira: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Il barista ha creduto e sperato in una possibile storia d'amore con Elvira Gallo, la venere che nel finale della passata stagione ha fatto breccia nel suo cuore.

Salvo sentiva di nutrire una forte simpatia nei confronti della venere, al punto da lasciarsi alle spalle la separazione con Anna, ma nel corso dell'estate qualcosa è cambiato.

Elvira, dopo il periodo di ferie, tornerà a Milano e annuncerà una novità importante.

La venere svelerà a Salvatore di essersi fidanzata con un ragazzo, che all'apparenza sembrerà il prototipo dell'uomo ideale. Ennesima delusione per il barista, che a quel punto dovrà mettersi l'anima in pace.