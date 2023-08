L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 8 promette sorprese e colpi di scena. Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Agnese, la quale affronterà da sola la sua nuova vita a Londra, dopo che Armando deciderà di rientrare in Italia.

Spazio anche alla Contessa Adelaide, che in questa ottava stagione della soap avrà modo di ritrovare la figlia.

La scelta di Armando su Agnese: anticipazioni Il Paradiso 8 nuove puntate

Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che ci sarà spazio per la scelta di Armando, chiamato da Agnese a trasferirsi stabilmente a Londra per iniziare una nuova vita insieme.

Una proposta che inizialmente spaventerà il capo magazziniere del negozio milanese. tuttavia, per evitare fraintendimenti con la sua amata, Armando deciderà di mettersi alla prova.

Per un po' di tempo si trasferirà a Londra e proverà a capire se questa nuova vita fa davvero per lui.

Agnese si ritrova sola a Londra: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Il risultato finale non sarà dei migliori. Le anticipazioni della soap opera rivelano che Armando si renderà conto di non poter lasciare la sua amata Milano e il suo incarico al Paradiso, motivo per il quale rifiuterà la proposta di Agnese.

Agnese si ritroverà da sola a Londra e non potrà contare sul sostegno del suo amato. I due, nonostante la distanza, decideranno di portare avanti la loro relazione, pur consapevoli dei rischi ai quali andranno incontro.

Adelaide ritrova la figlia: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che ci sarà spazio per le vicende della contessa, la quale sarà chiamata a svelare il suo segreto.

La donna, dopo essere stata per un po' di tempo in Svizzera, ha scoperto che la figlia che per tutti questi anni ha sempre creduto morta, in realtà è viva.

Un shock per la donna, che deciderà di recuperare tutto il tempo perso con la figlia e riprendere in mano le redini del loro rapporto.

Una sfida che non sarà affatto semplice per Adelaide, la quale potrà contare sul sostegno di Marcello, pronto a sostenerla e a darle forza in questo momento così complicato della sua vita.

Per tale motivo la contessa sarà costretta a dividersi tra Milano e la Svizzera, per cercare di recuperare il legame con la figlia e spetterà a Marcello tenere in mano le redini degli affari della sua amata, compresa la gestione del Paradiso che gestisce insieme a Vittorio Conti.