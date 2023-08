Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8, in programma da settembre su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Armando.

Armando tornerà in città dopo aver detto no alla sua amata Agnese, che ha scelto di trasferirsi stabilmente a Londra.

Spazio anche alle vicende di casa Colombo: Ezio prenderà la sua scelta e alla fine deciderà di chiudere la sua storia d'amore con Veronica.

La scelta di Armando: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8 settembre

Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 rivelano che Armando si troverà a fare una scelta importante.

Trascorrerà tutta l'estate a Londra in compagnia della sua amata Agnese, che ha scelto di trasferirsi lì per iniziare la sua nuova vita e stare al fianco della figlia Tina.

Una scelta importante quella della donna, la quale chiederà ad Armando di trasferirsi con lei e iniziare così un nuovo percorso di vita assieme.

Peccato che la reazione di Armando non sia delle migliori: il capo magazziniere si renderà conto di non essere pronto per iniziare una nuova vita a Londra, città che sente particolarmente distante dal suo modo di essere.

Armando dice no ad Agnese: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Per questo motivo, al termine dell'estate, Armando deciderà di affrontare Agnese e le dirà espressamente "no" alla sua proposta di iniziare questo nuovo percorso di vita insieme.

A quel punto Armando rimetterà piede a Milano, tornando al suo consueto lavoro all'interno del grande magazzino di Vittorio e anche in questa ottava edizione della soap sarà il consigliere dei giovani del Paradiso.

Una presenza che saprà dare sempre conforto ai dubbi e alle incertezze dei giovani protagonisti del negozio di Vittorio.

Veronica assente ed esce di scena: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8 settembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che ci sarà spazio anche per la scelta di Ezio.

Il dottor Colombo deciderà di raggiungere Gloria in America per confessarle tutto il suo amore e confidarle di voler riprendere in mano le redini del loro matrimonio.

In questo modo Ezio deciderà di lasciarsi alle spalle la fine della sua storia d'amore con Veronica e si dirà pronto a voltare pagina definitivamente.

Da quel momento in poi gli spettatori perderanno le tracce di Veronica: la donna uscirà di scena dalle trame della soap e per il momento non è previsto un suo rientro durante l'ottava stagione.