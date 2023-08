Gemma tornerà durante le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 2023/2024 in programma su Rai 1? Non è escluso che la figlia di Veronica possa rientrare a Milano dopo un lungo periodo di assenza e, il motivo del suo ritorno, potrebbe celare un tentativo di vendetta che potenzialmente avrebbe notevoli conseguenze sulla vita di alcuni personaggi.

Gemma e Marco escono di scena dal cast de Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che nel corso delle puntate di settembre non ci sarà spazio per il ritorno in scena della coppia composta da Gemma e Marco.

I due lasceranno Milano dopo la notizia della gravidanza per intraprendere un nuovo percorso di vita lontano da tutto e tutti.

Un'uscita di scena che si aggiungerà a quella di Veronica: anche la mamma di Gemma non sarà presente nel cast dell'ottava edizione della soap, dato che Ezio ha scelto di coronare il suo sogno d'amore con Gloria.

Il dottor Colombo si renderà conto di non voler perdere tempo con Veronica, motivo per il quale correrà da Gloria in America e le confesserà tutto il suo amore.

Gemma potrebbe ritornare ne Il Paradiso delle signore 8

Da quel momento in poi, Ezio porterà avanti la sua relazione con Gloria e finirà per allontanarsi per sempre da Veronica allo scopo di dare inizio ad una nuova fase della sua vita.

Tuttavia, non è escluso che nel corso dell'ottava stagione de Il Paradiso delle signore possa esserci spazio per un sorprendente ritorno di Gemma.

In questi giorni, infatti, c'è stata una cena con tutti i protagonisti della soap che stanno partecipando alle riprese dell'ottava stagione ed è comparsa anche Gaia Bavaro, l'attrice che veste i panni di Gemma.

Gemma torna per vendicarsi di Ezio nelle nuove puntate de Il Paradiso 8?

L'ex venere del grande magazzino, quindi, potrebbe tornare a Milano durante i nuovi episodi de Il Paradiso delle signore, e questo rientro potrebbe avere il sapore di una vendetta.

Sì, perché Gemma potrebbe tornare per vendicarsi di Ezio, l'uomo che sta facendo soffrire sua madre, Veronica.

Dopo la fine della loro relazione, nonostante le promesse di Ezio di voler convolare a nozze con lei, Gemma potrebbe attuare la sua vendetta.

Del resto, già in passato Gemma aveva dimostrato di essere particolarmente "pericolosa", al punto da mettere alle strette sia Gloria che la sorellastra Stefania.

Cosa potrebbe accadere questa volta? Ezio e Gloria si ritroveranno nuovamente in pericolo per colpa della figlia di Veronica? Lo scopriremo nel corso delle nuove puntate dell'ottavo capitolo de Il Paradiso delle signore.