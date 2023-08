L'appuntamento con La promessa prosegue nella settimana dal 21 al 25 agosto, quando andranno in onda le nuove puntate in prima visione assoluta su Canale 5.

Le anticipazioni della soap opera spagnola rivelano che Leonor si mostrerà a dir poco disperata per la propria situazione sentimentale, al punto da provare a togliersi la vita.

Spazio anche alle vicende di Jana che, in questi nuovi episodi della soap opera, proverà a baciare di nascosto il suo amato Manuel.

Leonor disperata e vuole togliersi la vita: anticipazioni La Promessa 21-25 agosto

Nel dettaglio, le anticipazioni de La Promessa fino al 25 agosto 2023, rivelano che Leonor si mostrerà in preda alla disperazione assoluta e proverà così a togliersi la vita.

La donna, affranta per la sua delicata situazione sentimentale con Mauro, proverà a buttarsi nel vuoto: vuole farla finita, perché crede che la sua vita non abbia più alcun senso.

Ma per fortuna sarà tempestivo l'intervento di Curro: il ragazzo arriverà giusto in tempo e in tal modo eviterà che la ragazza possa suicidarsi.

Alonso proverà a indagare sul perché Leonor sia così strana negli ultimi giorni, ma Curro preferirà non dire nulla su quanto è successo nella torretta del palazzo.

Jana indaga sul barone: anticipazioni La promessa al 25 agosto

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni de La Promessa fino al 25 agosto, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Jana, la quale si dirà sempre più convinta del fatto che sia il barone l'artefice della morte della sua amata mamma.

Cruz, invece, preoccupata per le rivelazioni che potrebbe fare sua sorella, deciderà di farla portare nuovamente in sanatorio. In questo modo, quindi, Eugenia sparirà dal palazzo e nessuno verrà informata della scelta presa da Cruz.

Miguel, invece, deciderà di scappare dal palazzo in piena notte: in questo modo farà perdere misteriosamente le sue tracce e nessuno saprà che fine abbia fatto e il perché di questa sua scelta.

Jana prova a baciare Manuel di nascosto: anticipazioni La Promessa fino al 25 agosto 2023

E poi ancora, gli spoiler delle nuove puntate de La Promessa in programma dal 21 al 25 agosto in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per un incontro speciale tra Jana e Manuel. La domestica, entrando nella biblioteca, noterà che Manuel si è addormentato e sarà tentata dal dargli un bacio.

Simona e Candela, infine, cominceranno ad avere dei dubbi sull'operato di Lope: le due donne si diranno convinte del fatto che il cuoco stia trascurando il suo lavoro all'interno della cucina, dato che si mostrerà sempre più distratto.