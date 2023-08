L'appuntamento con La Promessa proseguirà nel corso della settimana che va dal 4 all'8 settembre 2023 con nuove puntate in prima visione assoluta.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che ci sarà spazio per le indagini legate alla sparizione nel nulla del barone Juan.

Jana, Maria, Pia e Petra continueranno a mentire pur essendo responsabili di quanto è accaduto al barone, intanto Cruz non si darà pace per quanto sta succedendo al padre.

La sparizione del barone Juan agita Cruz: anticipazioni La Promessa 4-8 settembre

Le anticipazioni de La Promessa della settimana 4-8 settembre 2023 rivelano che le indagini sulla scomparsa del barone Juan proseguiranno a ritmo serrato.

Cruz non riuscirà a darsi pace e continuerà a cercare la verità, scagliandosi anche contro il marito Alonso. Il motivo? La donna sostiene che il compagno non le stia dando una mano utile per cercare di scoprire la verità su quanto è successo.

Alonso, intanto, si dirà sempre più convinto del fatto che il barone abbia fatto perdere le tracce per attirare l'attenzione sul suo conto.

Peccato che questa non sarà la realtà dei fatti, dato che dietro la sparizione del barone si cela lo zampino di alcune protagoniste del palazzo.

Jana, Maria, Petra e Pia mentono sul barone: anticipazioni La Promessa 4-8 settembre

Jana, Maria, Pia e Petra sono responsabili di quanto è accaduto al barone. Le anticipazioni della soap rivelano che le quattro donne sono le artefici della sparizione nel nulla del barone, ma durante le indagini in corso staranno in silenzio e si daranno da fare affinché spariscano tutte le prove.

Riusciranno a evitare di finire nei guai per la morte del barone?

Al centro dell'attenzione ci saranno anche le vicende di Manuel. Le sue condizioni di salute non miglioreranno dopo l'incidente aereo.

Manuel rifiuta Jimena: anticipazioni La Promessa 4-8 settembre

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Manuel avrà delle forti convulsioni nel momento in cui Jimena si recherà nella sua stanza per cercare di parlargli e sperare così di farlo riprendere.

Un duro colpo per la donna e promessa sposa di Manuel, la quale andrà via dalla camera in lacrime, ammettendo di non avere le forze per prendersi cura del suo uomo.

Jana, al contrario, soffrirà perché non può stare al fianco di Manuel e accudirlo come vorrebbe in questo momento così delicato della sua vita.

Intanto Cruz reagirà molto male quando scoprirà che Lope si trova nascosto nella cucina del palazzo e annuncerà duri provvedimenti.