L'appuntamento con La promessa prosegue nel corso delle prossime settimane su Canale 5 e le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che Manuel e Jana si lasceranno andare ad un nuovo momento di tenerezza, ma verranno scoperti e smascherati dalla perfida Jimena.

Spazio anche alle vicende di Pia che, nel corso dei prossimi episodi della soap opera spagnola, si ritroverà costretta a convolare a nozze con Gregorio.

Manuel frustrato per il suo matrimonio: anticipazioni La Promessa

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa in programma su Canale 5 in prima visione assoluta, rivelano che Manuel si ritroverà in grande difficoltà dopo il matrimonio con Jimena.

L'uomo è consapevole di aver sposato una donna che, in fondo, non ama con tutto se stesso ma è consapevole del fatto di non poter più tornare indietro.

E, nel corso dei nuovi episodi, ci sarà spazio anche per un riavvicinamento con Jana. I due torneranno a volare insieme e, subito dopo, ci sarà un confronto durante il quale Manuel tirerà fuori quelli che sono i suoi veri sentimenti.

Jimena scopre Manuel e Jana in intimità: anticipazioni La Promessa

Le anticipazioni della soap opera spagnola di Canale 5, rivelano che Manuel ammetterà di non essere preso da Jimena ma, al tempo stesso, di essere consapevole del fatto di dover prestare fede ai suoi obblighi matrimoniali.

E, a quel punto, Manuel e Jana si lasceranno andare ad un nuovo momento di intimità che rischierà di sfociare in un nuovo bacio appassionato.

I due crederanno di non essere visti da nessuno ma, proprio in quel momento, arriverà Jimena. La perfida signora beccherà Manuel e Jana insieme e non la prenderà affatto bene.

Cosa succederà a questo punto? Jimena metterà a punto l'ennesima vendetta nei confronti della domestica? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa in programma nel daytime pomeridiano di Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Pia.

Pia convola a nozze con Gregorio: anticipazioni La Promessa

La domestica, infatti, per nascondere nel migliore dei modi la sua gravidanza, si ritroverà costretta a convolare a nozze con Gregorio, nonostante tra i due non vi sia un vero grande amore.

Pia diventerà così la moglie di Gregorio ma, ben presto, questo matrimonio inizierà a fare acqua da tutte le parti. La domestica, infatti, si renderà conto di fare fatica ad accettare i vincoli matrimoniali "imposti" dal marito.

Per lei non sarà affatto semplice dare il via a questa nuova vita di coppia al punto che, quando Gregorio le proporrà di prendere una casa tutta per loro e quindi lasciare il palazzo, Pia risponderà con un secco no.