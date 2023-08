Tornano le anticipazioni de La Promessa, relative alle puntate in onda nella settimana che va dal 7 all11 agosto 2023. In questi nuovi episodi, Jana riuscirà finalmente a parlare con Eugenia avendo da lei la conferma che Curro le fu messo tra le braccia dal barone. Per questo, la domestica si convincerà che a rapire il fratello in fasce sia stato proprio il padre di Cruz ed Eugenia. Intanto Manuel farà un'amara scoperta. Alonso gli rivelerà che deve assolutamente sposare Jimena per evitare la rivona finanziaria della famiglia.

Manuel scopre il motivo per cui deve sposare Jimena: spoiler La Promessa

Continua il successo de La Promessa, la nuova soap tv ambientata nella Spagna di inizio '900. Il pubblico si sta appassionando sempre più alle vicende di Jana Exposito e della nobile famiglia De Lujgan. Nella settimana che va dal 7 all'11 agosto, le vicende riprenderanno dal momento in cui Eugenia avrà avuto una crisi di nervi vedendo Jana. La sorella di Cruz cambierà la domestica per sua madre Dolores. Fortunatamente, Maria riuscirà ad evitare che Cruz scopra il vero motivo per cui la sorella si è alterata così tanto. Nei nuovi episodi, Manuel confesserà ancora una volta a Jana i suoi sentimenti, nonostante si stia per sposare con Jimena.

Alonso e Cruz in seguito, decideranno di rivelare a Manuel il vero motivo per cui insistono affinché lui sposi la ricca ereditiera. La famiglia è sull'orlo della bancarotta.

La Promessa, trame all'11/8: Cruz vuole rimandare Eugenia in sanatorio

Manuel, dopo aver saputo delle difficoltà finanziare in cui versa la famiglia, si convincerà del fatto che debba sacrificarsi sposando Jimena.

Intanto, Mauro farà credere a Leonor di aver sposato Teresa. Lo farà per cercare di convincere la giovane marchesina che tra loro non ci può essere futuro. Leonor sprofonderà nella tristezza più assoluta e Curro chiederà aiuto a padre Camilo per cercare di risollevarle il morale. Le crisi di Eugenia intanto, diventeranno sempre più frequenti e Cruz sarà decisa a rimandarla in sanatorio. Verrà a visitarla un medico, il quale si accorgerà che alla donna sono state somministrate dosi inferiori di medicinale.

Per non essere scoperta, Maria berrà parte del contenuto della boccetta e si addormenterà. Per fortuna sarà Salvador a trovarla addormentata sul letto e non la marchesa.

Jana scopre da Eugenia che è stato il barone a rapire Curro

Jana dovrà affrettarsi per riuscire a parlare con Eugenia, prima che venga di nuovo ricoverata in sanatorio. Finalmente la domestica riuscirà nel suo intento e sarà proprio Eugenia a dirle che Curro le fu portato ancora in fasce e che a metterglielo tra le braccia è stato suo padre, il barone Juan. Ecco che Jana, avrà la conferma che a rapire il fratellino sia stato propio il barone. La domestica sarà pronta ad affrontare l'uomo, ma Maria Fernandez cercherà di farla ragionare, mettendola in guardia sulla pericolosità del padre di Cruz e Eugenia.

Maria cercherà di far capire all'amica che, per riuscire a smascherarlo, dovranno avere delle prove schiaccianti. Riusciranno a trovarle? Per ulteriori dettagli non resta che seguire le nuove puntate de La Promessa, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì, nel consueto orario delle 14.45.