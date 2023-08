Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle prossime puntate de La promessa in onda dal 16 al 18 agosto su Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che Jana deciderà di affrontare il Barone Juan. Leonor, invece, si metterà in contatto con la cugina Martina.

Anticipazioni La promessa: Juan vuole essere servito da Teresa

Le anticipazioni de La promessa svelano che Juan prenderà di essere servito esclusivamente da Teresa generando la preoccupazione di Pia. Proprio quest'ultima proibirà all'inserviente di portare le pietanze al Barone, invitando Maria a prendere il suo posto.

Teresa non prenderà bene la decisione di Pia, tanto da confessarlo a Padre Camilo. Quest'ultimo verificherà subito le gravi accuse rivolte a Juan parlandone con Petra. Quest'ultima a questo punto confermerà i terribili pettegolezzi sul conto del padre di Cruz.

Nel frattempo, Manuel informerà tutta la sua famiglia di aver intenzione di chiedere la mano di Jimena. Leonor sprofonderà nel tunnel della disperazione, tanto da voler farla finita. Per fare ciò, la marchesina salirà su un cornicione, pronta a lanciarsi nel vuoto: sarà Curro a impedirle di buttarsi.

In seguito il padre Alonso domanderà a Curro per quale motivo sua figlia non sta mangiando ed è di pessimo umore, ma il giovane preferirà mantenere il massimo riserbo su quanto accaduto alla torretta.

Jana decide di affrontare il Barone

Romulo farà intendere al Barone di essere a conoscenza delle sue attenzioni nei riguardi di Teresa.

Intanto Jana crederà che Juan sia coinvolto nella morte di sua madre e per questo inizierà a indagare sul suo conto. Una decisione che non sarà appoggiata da Pia, Maria e Romulo, i quali cercheranno di convincerla a non indagare troppo sul conto del nobile.

Ma Jana non si darà per vinta, tanto da decidere di affrontare Juan in prima persona.

Nel frattempo, Lope si farà vedere meno in cucina. In realtà, il cuoco starà proteggendo un suo amico ricercato dalla guardia civile che ha trovato rifugio a La promessa. Maria a questo punto scoprirà Miguel e Salvador nascosti in una stanza, tanto da decidere di mantenere il segreto su quanto appena visto.

Leonor scrive una lettera accorata a Martina

Jimena donerà a Manuel una macchina fotografica mentre Simona e Lope si confronteranno su quale dolce servire in occasione delle nozze. Leonor, intanto, scriverà una lettera accorata a Martina in cui sfogherà le sue pene d'amore.

Nel frattempo Curro e sua madre Eugenia rifletteranno sui bei momenti trascorsi insieme. Maria, invece, collaborerà con Jana alle faccende domestiche. In questa occasione, la sorella di Cruz racconterà alla domestica alcuni dettagli inediti sulla gravidanza di suo figlio. Maria poi entrerà in camera della donna, trovando il suo letto vuoto.

Infine il Barone scoprirà che Romulo e Pia stanno evitando i suoi incontri con Teresa mentre Miguel deciderà di fuggire nel corso della notte