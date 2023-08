La Promessa continua con nuovi appuntamenti su Canale 5, e le puntate in onda lunedì 28 e martedì 29 agosto vedono Jana in primo piano. Le anticipazioni raccontano che la ragazza sarà decisa a vendicarsi del barone, che crede colpevole della morte della madre. Quando Maria si accorgerà che la sua amica ha rubato una pistola, la addormenterà con del cloroformio e la legherà al letto. L'indomani sia Manuel che il barone sembreranno spariti nel nulla e un incidente aereo metterà in allarme Alonso.

Anticipazioni La Promessa: Jana agguerrita contro il barone

Le anticipazioni de La Promessa di lunedì 28 e martedì 29 agosto raccontano che Salvador si preparerà a partire per il fronte in Africa e Maria sarà molto triste per la sua partenza. Nel frattempo, dopo la cena con i duchi, Jana avrà la certezza che il barone sia il colpevole dell'omicidio della madre. La cameriera noterà che il padre di Cruz indossa lo stesso anello dell'assassino di Dolores e sarà agguerrita. La ragazza si confiderà con Maria e giurerà che si vendicherà il prima possibile di lui. Più tardi, quando sarà da sola, Maria Fernandez leggerà il diario di Jana e dalle sue parole capirà che le sue intenzioni sono serie. La ragazza si renderà conto che nel mirino della sua amica c'è il barone e quando vedrà che Jana custodisce anche una pistola agirà subito per evitare una tragedia.

Anticipazioni puntate di lunedì 28 e martedì 29 agosto: Manuel e il barone spariti nel nulla

Le puntate de La Promessa in onda lunedì 28 e martedì 29 agosto raccontano che Maria Fernandez impedirà a tutti i costi a Jana di commettere un reato. La ragazza addormenterà la sua amica usando del cloroformio e la legherà al letto, in modo tale da non permetterle di portare avanti la sua vendetta e pagarne le conseguenze.

Il giorno dopo al palazzo tutti saranno preoccupati perché non ci sarà traccia del barone e di Manuel. Il marchesino sembrerà sparito nel nulla, e Cruz e Alonso avviseranno subito la Guardia Civile per cercare il ragazzo e il barone.

Alonso e Cruz temono per la vita di Manuel

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che, poco dopo l'inizio delle ricerche, gli inquirenti chiameranno al palazzo per segnalare il ritrovamento di un aereo precipitato a Puebla de Tera.

Alonso non esiterà a partire, temendo il peggio per suo figlio e pregherà che non gli sia successo nulla di grave. A casa Lujan ci sarà molta apprensione per la sorte di Manuel, ma anche la scomparsa del barone metterà ansia. L'uomo aveva detto che sarebbe partito per un viaggio di affari, ma il fatto che non abbia salutato nessuno e sia andato via facendo perdere le tracce di sé farà preoccupare e insospettire Cruz.