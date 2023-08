Nella settimana di ferragosto la soap opera di Canale 5 La Promessa andrà in onda solo nei pomeriggi del 16, 17 e 18 agosto. In questi nuovi episodi, si sfiorerà la tragedia nel momento in cui Leonor tenterà il suicidio. Fortunatamente, verrà salvata da Curro. Proprio il giovane, cercherà un modo per evitare che la madre Eugenia venga rimandata in sanatorio.

Leonor tenta il suicidio nelle prossime puntate de La Promessa

La soap tv spagnola La Promessa, andrà in onda anche nella settimana di Ferragosto. Solo nel pomeriggio del 14 e 15 agosto verrà sospesa per lasciare spazio ai film delle serie Inga Lingstrom e Rosamunde Pilcher.

Poi mercoledì 16 agosto le vicende di Jana e della famiglia De Lujgan torneranno a tenere compagnia al pubblico di Canale 5 con puntate inedite. Le vicende riprenderanno dal momento in cui Leonor sarà sempre più depressa e sofferente per la fine della storia con Mauro. Le anticipazioni rivelano che sarà Curro a cercare di risollevare il morale, senza successo. Le cose peggioreranno sono al momento in cui Leonor, in lacrime, salirà sulla Torre, pronta a togliersi la vita.

Curro salva la vita a Leonor: La Promessa, trame al 18 agosto

Fortunatamente, Curro sopraggiungerà giusto in tempo per salvare la vita a Leonor, impedendole di gettarsi nel vuoto. Intanto, Cruz vorrà rimandare la sorella Eugenia in sanatorio, dopo aver saputo dalla stessa, di aver parlato con Dolores, la madre defunta di Jana.

La marchesa avrà timore che Eugenia possa rivelare qualche segreto del passato e farà pressione sul Barone affinché Eugenia venga di nuovo ricoverata.

A La Promessa, i domestici e i cuochi saranno in fermento per l'immi e te cena di fidanzamento tra Manuel e Jimena. Dopo aver salvato Leonor dal suicidio, Curro non svelerà a nessuno quanto accaduto.

In questo modo vorrà proteggere la cugina. I marchesi si accorgeranno che la figlia è molto triste e saranno preoccupati per lei, anche se saranno all'oscuro del tragico gesto che voleva fare.

Curro non vuole che Eugenia torni in sanatorio

Nel corso delle puntate de La Promessa in onda sino al 18 agosto, Jana si convincerà che sia stato il Barone ad uccidere sua madre.

Lope invece, deciderà di lasciare il lavoro per proteggere l'amico Miguel, che si nasconde alla tenuta per sfuggire alla Guardia Civile. Curro non vorrà che la madre torni in sanatorio e cercherà di convincerla a mangiare, per evitare di doversene andare. Il Barone invece, se la prenderà con Romulo, visto che il maggiordomo, d'accordo con Pia, vorrà tenere lontana Teresa dall'uomo. Sarà così che alla fine il Barone arriverà a minacciare Romulo.

Per altri dettagli, non resta che seguire le nuove puntate de La Promessa, in onda dal 16 al 18 agosto su Canale 5 nel consueto orario delle 14:45.