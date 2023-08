La Promessa si farà ancora più avvincente con le puntate del 24 e 25 agosto. Vedendola devastata dal mal d'amore, Martina rimprovererà Mauro per aver ferito Leonor. Successivamente consiglierà alla cugina di lasciare la tenuta per studiare moda a Parigi, in tal modo potrà distrarre la sua mente. Nel frattempo Manuel vuoterà il sacco con il finto prete, raccontandogli delle difficoltà economiche che affliggono la sua famiglia. Poco dopo alla tenuta sopraggiungeranno i duchi, nonché i genitori di Jimena.

Grossi problemi per la servitù. Dapprima ci sarà l'arresto di Salvador e poi la pesante minaccia che Romulo si ritroverà a subire per colpa di Jana.

Quest'ultima scriverà dei misteriosi e minacciosi biglietti indirizzati al barone, ma questi, credendo che il mittente sia il maggiordomo, dirà di essere pronto a ucciderlo. Intanto Jana si impossesserà di un'arma.

Anticipazioni La Promessa del 24 agosto: Jana minaccia il barone con dei biglietti

La fuga di Salvador volgerà al termine nelle prossime puntate. La guardia civile lo condurrà via dalla tenuta e una volta in caserma verrà interrogato. Dopo aver informato Maria dell'accaduto, Lope chiederà a Romulo di intercedere per Salvador. Nel frattempo il maggiordomo verrà accusato di intimidazione a causa di un biglietto minaccioso rinvenuto all'interno di un volume. Il barone sarà del tutto certo che sia stato Romulo a scrivere il biglietto, ma lui negherà l'accusa, ignaro che la vera responsabile sia Jana.

La domestica scriverà un secondo biglietto, che finirà per accendere ancora di più la rabbia del barone, il quale farà una violenta sfuriata a Romulo, minacciando persino di farlo ammazzare. Intanto Jana troverà un'arma all'interno di un mobile presente in salotto e non esiterà a impossessarsene. Teresa chiederà al barone se l'offerta lavorativa che le ha fatto è ancora valida, ma l'uomo le risponderà che potranno parlarne una volta che sarà tornato dal viaggio a Cordova.

Padre Camilo convincerà Manuel a rivelargli la verità sulla crisi finanziaria che ha investito la famiglia De Lujan. In tal modo il prete avrà la conferma che il matrimonio tra Manuel e Jimena servirà soltanto per salvare la tenuta. Martina parlerà con Mauro, rimproverandolo per il suo comportamento e restituendo la medaglietta che aveva donato a Leonor.

La Promessa spoiler del 25 agosto: Salvador costretto ad andare al fronte

Nella puntata del 25 agosto Jana ammetterà a Manuel di amarlo, ma che il solo sentimento non basta per stare insieme visto che appartengono a due classi sociali differenti. Romulo riuscirà a impedire il peggio per Salvador, persuadendo il comandante del commissariato a non denunciare il ragazzo. In cambio, però, Salvador dovrà partire subito per il fronte.

Martina chiede a Leonor di andare a Parigi

Durante una chiacchierata il barone proverà a convincere Manuel a non sposare Jimena, ma il giovane erede non vorrà venir meno ai suoi doveri. Successivamente i genitori di Jimena si presenteranno alla tenuta a sorpresa, dicendo che erano nei paraggi.

In realtà il duca dovrà parlare con padre Camilo, scoprendo che è donna Cruz a spingere il matrimonio tra Manuel e Jimena.

Intanto Martina suggerirà a Leonor di recarsi a Parigi per dimenticare Mauro, consigliandole di studiare moda. Peccato che i marchesi non saranno d'accordo.