Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle prossime puntate de La promessa in programma dal 4 all'8 settembre in prima visione su Canale 5.

Le trame della soap opera rivelano che il nuovo maggiordomo Gregorio arriverà a palazzo, intanto Manuel dimostrerà di non ricordare che Jimena è la sua fidanzata.

Anticipazioni La promessa: Padre Camilo sospettato di nascondere uno scheletro nell'armadio

Le anticipazioni de La promessa rivelano che il duca de Los Infantes si recherà a palazzo per convincere Jimena a tornare a casa. La ragazza però non se la sentirà di lasciare il capezzale del suo futuro marito, nonostante per ora eviti di trascorrere del tempo con lui.

Intanto Gregorio arriverà alla tenuta come nuovo maggiordomo; nel frattempo Candela e Simona confideranno a Teresa di credere che Padre Camilo nasconda uno scheletro nell'armadio. Le due donne quindi chiederanno alla collega di comporre una lettera alla diocesi di Leon per fare un'indagine sul prelato. Anche Maria riceverà delle notizie da Salvador che non la tranquillizzeranno: il militare la informerà di essere stato inviato in un bunker.

Manuel crede che Jimena sia la vedova di Tomas

Nei prossimi appuntamenti della soap opera giungeranno buone notizie per Manuel. Il protagonista riprenderà conoscenza momentaneamente, per poi ripiombare nel suo stato letargico. Jimena a questo punto si darà la colpa dell'aggravarsi del futuro marito, se Cruz non la convincesse del contrario.

La marchesa infatti sarà certa del risveglio di suo figlio. Una convinzione che diventerà presto certezza quando Manuel riaprirà gli occhi apparendo molto confuso. Il giovane infatti ricorderà il volto dei genitori, mentre crederà che Jimena sia la vedova di Tomas. Nel frattempo, Gregorio sarà particolarmente duro con il personale di servizio.

Gregorio consegna a Simona le nuove disposizioni

Il sergente Funes tornerà a La Promessa per investigare sulla sparizione del Barone. L'uomo di legge farà delle domande a tutta la servitù ed i padroni. Teresa apparirà molto agitata e sarà la prima a essere ascoltata da Funes, anche perché è l'ultima ad averlo visto in vita. A tal proposito, Pina, Jana e Maria le suggeriranno di mantenere la calma e di non cadere in contraddizione.

Intanto Jimena consiglierà a Cruz di sfruttare della mancanza di memoria di Manuel per riscrivere il suo passato. La marchesa così avvertirà i partecipanti che non devono parlare al figlio del suo passato nel bel mezzo di un banchetto. Infine Gregorio comincerà le sue indagini per rintracciare la spilla scomparsa e darà a Simona le nuove disposizioni per i pasti del personale di servizio.