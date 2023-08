Cos accadrà nelle nuove puntate della soap opera La Promessa in onda su Canale 5? Le anticipazioni raccontano che Jimena fingerà di essere malata per manipolare ancora una volta Manuel. A quel punto Catalina, stanca delle cattiverie della donna, deciderà di smascherarla.

Nel frattempo Cruz sarà furiosa per l'arrivo di Elisa, che erediterà i soldi del barone. Gregorio e Pía, invece, annunceranno ufficialmente il loro imminente matrimonio al resto della servitù, ma senza alcuna gioia.

Anticipazioni La Promessa: Cruz vuole eliminare la baronessa

Le anticipazioni della soap La Promessa svelano che Elisa de la Vega arriverà alla villa per ritirare l'eredità del defunto barone, lasciando Cruz e Alonso con un pugno di mosche in mano.

Catalina e Martina verranno a sapere dalla baronessa della decisione di Juan, che sembrerà comunque alquanto strana.

Il fatto di restare senza eredità farà perdere la testa a Cruz, che macchinerà un piano per eliminare la baronessa servendosi di Petra e senza sapere che Lorenzo, suo alleato, è in realtà l'amante della sua peggior nemica.

Intanto Jimena correrà un grande rischio dopo che Catalina le avrà finalmente tolto la maschera. Che cosa ha scoperto?

La Promessa anticipazioni: Jimena rischia di essere cacciata da Manuel

Continuando con le anticipazioni della soap opera La Promessa, relative alle puntate che andranno in onda su Canale 5 prossimamente, Martina informerà la cugina, dopo il suo ritorno da Cadice, che Jimena si è ammalata, ma Catalina farà fatica a crederle.

Catalina capirà che Jimena sta fingendo di essere malata per manipolare ancora Manuel e le chiederà spiegazioni, stanca delle sue continue macchinazioni. A tal proposito Jimena non si pentirà di aver ridotto Jana in fin di vita e, non contenta del male che ha già fatto, la accuserà di aver rovinato il suo piano aiutando Jana a riparare l'aereo per far tornare la memoria a Manuel.

Se Manuel verrà a sapere che Cruz e Jimena gli hanno mentito per tutto il tempo in cui ha perso i ricordi, non ci metterà molto a cacciare dalla villa la sua promessa sposa, ma non è finita qui.

Pia e Gregorio si sposano dietro ricatto di Cruz

Nelle prossime puntate della soap La Promessa verrà a galla la verità sulla gravidanza di Pia.

Cruz lo verrà a sapere da Petra, che non manterrà il segreto e così obbligherà la governante e Gregorio - che mentirà dicendo di essere il padre del bambino - a convolare a nozze.

Per quanto riguarda il matrimonio di Pía e Gregorio si creerà parecchia confusione tra la servitù, che rimarrà senza parole dopo l'annuncio ufficiale.

Manuel parlerà con Jimena chiedendole come mai ciò che gli altri gli dicono del suo passato non corrisponde a nulla di quello che lei gli ha raccontato. La verità sulle sue manipolazioni è vicina? A quanto pare no, perché la giovane riuscirà ancora a farla franca.