La soap opera spagnola La Promessa prosegue la propria messa in onda in Italia. Gli spoiler riguardanti gli episodi in programmazione su Canale 5 a settembre 2023, segnalano che verrà a galla la verità sulla gravidanza segreta della governante Pia Adarre (Maria Castro). Quest’ultima dopo aver ucciso il malvagio Juan Ezquerdo (Alberto Gonzalez) si aprirà con la domestica Jana Exposito (Ana Garces) e le dirà che il padre della creatura che continua a portare in grembo è proprio il defunto barone, che l'ha violentata.

Spoiler episodi settembre, La Promessa: Juan è morto per mano di Pia, inscenato il suo decesso

Nelle puntate della telenovela che andranno in onda su Canale 5 a settembre la marchesa Cruz (Eva Martin), dopo essere stata molto preoccupata, scoprirà che fine ha fatto suo padre Juan, sparito all’improvviso dalla tenuta.

Infatti il sergente Conrado Funes (Rafa de Vera) annuncerà che il barone è deceduto dopo essere rimasto vittima di un grave incidente stradale.

Durante il funerale, ai telespettatori sarà però chiarito che cosa è accaduto davvero al perfido uomo attraverso diversi flashback. Nello specifico il giorno del delitto, Pia ha impedito al barone di abusare di Teresa (Andrea del Rio) nella biblioteca del palazzo: la governante Adarre quando Juan era in procinto di approfittarsi di lei, così si è difesa colpendolo alla nuca con una statua e l'uomo è morto all’istante.

A quel punto Teresa e Pia si sono servite della complicità delle colleghe Jana e Maria Fernandez (Sara Molina) per far credere alle forze dell’ordine che il barone sia morto dopo una caduta dal dirupo con la sua vettura.

Jana dice a Pia che sua madre è stata uccisa dal barone, Cruz ordina a Petra di indagare

Intanto la giovane Jana avrà modo di scoprire che Pia è rimasta incinta del barone dopo essere stata abusata dallo stesso: anche la domestica si confiderà con la governante, dicendole che l’ormai defunto Juan ha ucciso sua madre Dolores (Anai Gonzalez) e di aver scoperto di essere la sorella del giovane Curro (Xavi Lock), il cui nome vero è in realtà Marcos.

In seguito la darklady Cruz non riuscirà a credere che suo padre sia morto a causa di un incidente e per vederci chiaro ordinerà a Petra Arcos (Marga Martinez) di indagare: in particolare quest’ultima dovrà scoprire se qualcuno ha visto qualcosa di ambiguo il giorno in cui l’uomo è scomparso misteriosamente dal suo palazzo.