L'appuntamento con La ragazza e l'ufficiale è confermato per domenica 3 settembre in prima visione su Canale 5.

Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per le fatidiche e attese nozze di Seyit, pronto a pronunciare il "fatidico sì" con Murvet, lasciandosi così alle spalle il passato e la tormentata storia d'amore con Sura.

Sura fa irruzione alle nozze di Seyit: anticipazioni La ragazza e l'ufficiale del 3 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de La ragazza e l'ufficiale in programma domenica 3 settembre nella fascia serale di Canale 5 riportano che Seyit sarà ad un passo dalle nozze dopo aver proposto a Murvet di diventare sua moglie.

I due si prepareranno così al matrimonio: tutto sarà ormai pronto per l'evento che verrà celebrato all'interno di un albergo. Eppure, proprio nel momento in cui staranno per diventare ufficialmente marito e moglie, ci sarà il colpo di scena che finirà per stravolgere la trama.

Sura, dopo aver appreso la notizia delle imminenti nozze, si recherà in albergo e farà irruzione durante la cerimonia, creando scompiglio.

Seyit in crisi con sua moglie: anticipazioni La ragazza e l'ufficiale

Seyit resterà turbato dall'arrivo di Sura, ma verrà messo alle strette dalla famiglia di Murvet, che chiederà all'uomo di portare a termine il suo impegno e di tener fede alla parola data. Alla fine, quindi, il matrimonio verrà celebrato ma comincerà col piede sbagliato: i due coniugi, infatti, si ritroveranno subito in crisi.

Murvet dopo le nozze non riuscirà a fidarsi di Seyit, e lui stesso non saprà darle quelle certezze che la donna vuole. Dopo l'ennesima lite, Seyit deciderà di lasciare l'abitazione e metterà in discussione il suo matrimonio, consapevole dei sentimenti che prova per Sura.

Cambio programmazione per La ragazza e l'ufficiale del 3 settembre: cosa succederà

In attesa di vedere in onda questo nuovo appuntamento della fiction, va segnalato che la prossima puntata comincerà in leggero ritardo rispetto all'orario tradizionale.

Su Canale 5, nella fascia dell'access prime-time, è in programma una doppia puntata di Paperissima Sprint nella serata di domenica 3 settembre.

Di conseguenza, l'inizio della fiction turca è fissato non per le 21:15 ma per le 21:55. Verranno trasmessi solo due episodi e non tre, com'era invece accaduto per tutta l'estate, durante la quale la serie televisiva ha registrato una media settimanale di oltre 1,7 milioni di spettatori e picchi del 16% di share.