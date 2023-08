Maria De Filippi "irriconoscibile" in vacanza per i tantissimi fan che la seguono sui social. In queste ore è apparso uno scatto che ritrae la padrona di casa di Uomini e donne e Amici 23, mentre concede una foto a dei ristoratori.

Nulla di male, se non fosse per il fatto che la foto è diventata virale in rete per il look "stravagante" indossato dalla celebre conduttrice, tra i volti di punta della tv commerciale di Pier Silvio Berlusconi.

Le vacanze di Maria De Filippi: la conduttrice diventa 'irriconoscibile'

Nel dettaglio, Maria De Filippi si sta godendo le ultime settimane di vacanze al mare prima del rientro in città per mettere le mani sulle produzioni televisive che la vedranno protagonista nel corso della stagione televisiva Mediaset 2023/2024.

Nelle scorse settimane la conduttrice era stata paparazzata in Sardegna, durante un momento di pausa dalle riprese di Temptation Island, mentre si godeva delle giornate di relax.

In queste ore, infatti, è apparsa una foto che la conduttrice del Biscione ha concesso ad un gruppo di ristoratori, scatto che non è passato inosservato sui social.

La conduttrice si è mostrata infatti con un look totalmente differente: t-shirt da mare, cappellino e pantalone a tre quarti, tale da diventare "irriconoscibile" per un nutrito numero di fan che hanno visto lo scatto sui social.

"Sembra Floriana del Grande Fratello', le reazioni dei fan di Maria De Filippi (Foto)

"Ma è irriconoscibile Maria in questa foto, totalmente diversa dalla tv", ha scritto un utente sui social.

"Oddio non avevo capito fosse Maria De Filippi, credevo fosse Floriana del Grande Fratello", ha commentato ancora qualcun altro in rete.

Intanto, fervono i preparativi per l'inizio della nuova stagione tv 2023/2024 e, ancora una volta, Maria De Filippi sarà una delle protagoniste indiscusse del piccolo schermo.

Il ritorno in tv di Maria De Filippi: si parte con Uomini e donne

La conduttrice è confermatissima con tutte le sue trasmissioni di indubbio successo, che continueranno a trovare spazio tra daytime e prima serata.

Tra gli appuntamenti più attesi della stagione vi è sicuramente Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Canale 5, che da oltre 25 anni appassiona il pubblico del primo pomeriggio.

La messa in onda, anche quest'anno, è confermata nella consueta fascia oraria che va dalle 14.45 alle 16 circa: in gioco ci saranno nuovi tronisti pronti a mettersi alla prova per cercare di trovare la loro anima gemella.

Uomini e donne sarà la prima trasmissione di Maria De Filippi che tornerà in onda quest'anno in tv: il debutto è fissato per lunedì 11 settembre, dopodiché sarà la volta di Tu si que vales e poi del pomeridiano di Amici 23, previsto sempre di domenica pomeriggio.