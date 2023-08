L'appuntamento con la soap opera My home my destiny prosegue nella settimana 21-26 agosto, con nuove puntate in prima visione su Canale 5.

Le anticipazioni della soap rivelano che Zeynep si ritroverà a mettere in discussione la sua relazione con Mehdi, convinta del fatto che l'uomo l'abbia tradita con Benal, in dolce attesa di un bambino.

Come se non bastasse, Mehdi si ritroverà coinvolto in una rissa e si ritroverà in pericolo di vita.

Zeynep delusa da Mehdi: anticipazioni My home my destiny al 26 agosto 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla soap turca in onda su Canale 5, rivelano che ci saranno delle variazioni alla programmazione in daytime.

Eccezionalmente per la prossima settimana, l'appuntamento con la soap turca andrà in onda anche di sabato pomeriggio, subito dopo la trasmissione Scene da un matrimonio condotta da Anna Tatangelo. Trattasi di un test speciale in vista della stagione autunnale e non si esclude che possa proseguire in questa nuova collocazione anche da settembre.

Intanto, le trame della soap rivelano che Zeynep si dirà sempre più convinta del fatto che Mehdi l'abbia tradita e che il bambino che aspetta Benal, sia in realtà suo figlio.

Benal fa chiarezza sul bambino: anticipazioni nuove puntate 21-26 agosto

Sconvolta e amareggiata da questa sua convinzione, la donna finirà per interrogarsi su quelli che sono i suoi sentimenti nei confronti di Mehdi, mentre l'uomo si scuserà con lei per non averle detto subito della sua relazione clandestina e segreta con Benal.

A quel punto, Zeynep affronterà Benal e ammetterà di essere profondamente tradita e amareggiata, ma il colpo di scena non tarderà ad arrivare.

Benal, infatti, confesserà a Zeynep che non è Mehdi il padre del bambino che porta in grembo e si scuserà con loro per il "terremoto" che ha causato nel loro matrimonio. La donna si dirà pronta a sottoporsi anche al test del DNA per dimostrare che Mehdi non è il padre del suo bambino.

Mehdi accoltellato e rischia di morire: anticipazioni My home my destiny al 26 agosto

Intanto andrà avanti il serrato corteggiamento di Faruk nei confronti di Emine e questa volta deciderà di fare un passo importante nei confronti della donna: la inviterà a cena e, durante la serata, complice un po' di vino di troppo, finiranno per confessarsi quelli che sono i loro reali sentimenti.

Intanto Mehdi verrà a sapere che Bayram è stato "sequestrato" dallo spacciatore per il quale sta facendo dei lavori e deciderà di correre da lui per salvarlo.

Bayram verrà accusato di furto e nascerà così una rissa nella quale sarà coinvolto anche Mehdi. L'uomo verrà accoltellato e verrà portato con urgenza in ospedale, dove lotterà tra la vita e la morte in condizioni critiche. Riuscirà a salvarsi? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi.