Le anticipazioni di My home my destiny rivelano che ci saranno importanti colpi di scena per i protagonisti della soap turca. Negli episodi che andranno in onda su Canale 5 fino al 25 agosto, il rapporto fra Medhi e Zeynep verrà compromesso, a causa della gravidanza di Benal. Inoltre, il meccanico ritroverà Bayram, ma finirà in ospedale, perché sarà accoltellato durante una rissa. Nel frattempo, Faruk e Emine ceneranno insieme e si parleranno a cuore aperto.

Trame al 25/8: Medhi trova Bayram e viene accoltellato

Nelle recenti puntate, Bayram era andato via da casa, non essendosi comportato bene con i familiari di suo genero.

Il padre di Zeynep era stato cacciato via, dopo essere tornato a casa ubriaco e non essersi impegnato a trovare un lavoro. Fortunatamente, però, il suocero di Medhi verrà trovato, ma le cose precipiteranno presto. Il padre della studentessa, durante la sua assenza, era finito in un covo di uno spacciatore, iniziando ad occuparsi di affari loschi. Le anticipazioni degli episodi di My home my destiny rivelano che il meccanico ritroverà il papà biologico di Zeynep e gli chiederà di tornare a casa. Purtroppo, però, Medhi si troverà coinvolto in una rissa e verrà accoltellato. A quel punto, il fratello di Mujgan verrà portato in ospedale, dove lotterà fra la vita e la morte.

Episodi al 25/8: Zeynep furiosa con Benal per la relazione con Medhi

Nelle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 fino al 25 agosto, inoltre, verranno trattate anche le vicende legate alla gravidanza di Benal. Nei recenti episodi della soap turca, Zeynep era venuta a sapere che la vicina di casa di suo marito aspettava un bambino da un uomo sposato, ignorando che si trattasse di suo marito.

Purtroppo, la moglie di Medhi scoprirà che l'identità del padre del piccolo sarà proprio quella del suo consorte e andrà su tutte le furie. Nel dettaglio, la studentessa accuserà Benal di avere tradito la sua fiducia e il suo rapporto con suo marito vacillerà a causa delle bugie.

Puntate al 25/8: Faruk ed Emine cenano insieme

Durante gli episodi di My home my destiny, che andranno in onda sul piccolo schermo fino al 25 agosto, ci saranno importanti novità per Faruk ed Emine. L'amica di Zeynep si recherà a cena dal ragazzo e, in quell'occasione, l'ex fidanzato della moglie di Medhi ed Emine, si parleranno a cuore aperto, rivelando quello che provano. Al momento, non è ancora chiaro se la coppia inizierà una storia d'amore e se lo faranno alla luce del sole. Le anticipazioni, infatti, non rivelano se Zeynep verrà a sapere della tresca fra il suo ex e la sua amica e non è chiaro come possa reagire la ragazza, di fronte a un eventuale fidanzamento dei due giovani.