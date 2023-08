Cemile vivrà una vita fatta di alti e bassi in My home my destiny. Nella prima stagione la sua vita è divisa tra l'amore per la sua famiglia e soprattutto per la figlia Yasemin, avuta da un matrimonio finito male. Durante la seconda stagione, però, le cose cambieranno. La ragazza inizierà a nutrire un forte sentimento per Nuh, il migliore amico di Mehdi.

La cosa, però, non verrà presa bene dai suoi famigliari: la sorella Müjgan sarà gelosa del fatto che la sorella si sposi per una seconda volta, invece lei non è mai riuscita a farlo; mentre Mehdi prenderà come una sorta di tradimento il fatto che il miglior amico abbia scelto proprio la sorella.

I due si sposeranno e senza la partecipazione dei famigliari. Solo durante la festa di nozze arriveranno sia Müjgan che Mehdi, pronti a essere felici per la sorella. Per Cemile potrebbe iniziare il momento più roseo della sua vita, ma purtroppo non sarà così.

Cemile perde sia Müjgan che Mehdi

In primis verrà a mancare la sorella Müjgan, che verrà uccisa dal suo ex Burhan. La ragazza si sentirà la responsabilità della famiglia sulle sue spalle, così per non far sgretolare quel poco che è rimasto appoggerà Mehdi in ogni sua scelta, anche quando si metterà in affari con il losco Cengiz.

Questa collaborazione porterà Mehdi alla morte, ucciso da Meto, colui che era diventato il suo braccio destro quando gestiva le attività di Cengiz.

Per Cemile sarà l'ennesimo colpo al cuore, le uniche cose che le rimarranno saranno la figlia (che ormai vive lontana da lei per via dell'università), Nuh e la nipotina Müjgan, ma sarà proprio una decisione della mamma di quest'ultima a provocare ulteriori problemi.

Cemile e Nuh aspettano il loro primo bambino

Dopo la morte di Mehdi, Benal sarà decisa a farsi una vita altrove, così prenderà la sua bambina e si trasferirà a Düzce, dove troverà lavoro in ospedale.

Cemile non se la sentirà di lasciarla sola e di separarsi dalla sua nipotina, l'unica cosa che la tiene legata a Mehdi, così deciderà di lasciare Istanbul e andare via con Benal. Nuh, ovviamente, sarà disperato, ma non se la sentirà di abbandonare la sua vita e il suo nuovo lavoro (lavora per il ristorante di Sakine e Sultan).

Proverà a farsi forza, ma sarà sempre triste, così l'intervento di Emine cambierà le sue sorti. Emine racconterà a Cemile ciò che sta attraversando Nuh, così la ragazza deciderà di lasciare Düzce e tornare a Istanbul dal marito.

Cemile e Nuh avranno modo di iniziare veramente una nuova vita, e ad attenderli ci sarà anche una buona notizia. Un mese dopo la celebrazione del matrimonio tra Zeynep e Barış, la coppia scoprirà di aspettare il loro primo bambino, e non potrà che essere felice.