Le puntate di My home my destiny in onda nei prossimi giorni su Canale 5, vedranno Mehdi vittima di un'aggressione mentre starà cercando di salvare Bayram.

Mehdi verrà accoltellato e le sue condizioni saranno gravi. Trasportato in ospedale, l'uomo verrà operato, mentre la moglie Zeynep, sconvolta per quanto accaduto, si renderà finalmente conto di amarlo.

Spoiler: Mehdi accoltellato mentre cerca di salvare Byram

Nel corso delle puntate che andranno in onda a breve sulla rete Mediaset Mehdi sarà vittima di un'aggressione.

Il tutto succederà nel momento in cui l'uomo verrà a sapere che il padre naturale di Zeynep sarà stato sequestrato da alcuni loschi individui, con cui Byram ha dei debiti non pagati.

Mehdi si precipiterà per salvare il padre di Zeynep ma verrà accoltellato all'altezza del basso ventre da questi malviventi nel corso di una rissa.

Mehdi in pericolo di vita, Zeynep si rende conto di amarlo

Le condizioni di Mehdi appariranno subito gravi: sarà in pericolo di vita e verrà trasportato d'urgenza in ospedale, dove verrà operato. Zeynep, non appena ricevuta la notizia del ricovero del marito, si precipiterà in ospedale. La ragazza sarà sconvolta e attenderà notizie dai medici.

Proprio mentre attenderà l'uscita di Mehdi dalla sala operatoria, Zeynep si renderà conto di essere innamorata di lui. La giovane sarà distrutta e pregherà affinché il marito si salvi. Finalmente però arriveranno delle buone notizie.

L'operazione chirurgica sarà andata bene, anche se Mehdi non sarà del tutto fuori pericolo.

Zeynep non vuole rinunciare a Mehdi ma neppure Benal

La paura di perdere Mehdi, avrà portato dunque Zeynep a riconoscere pure a se stessa di provare dei sentimenti molto forti per lui. La giovane continuerà a sospettare che lui sia il padre del bambino che aspetta Benal ma, nonostante questo, non vorrà rinunciare a Mehdi.

Scorrendo le anticipazioni sulle prossime puntate della soap Tv turca, si viene a sapere che Benal non si darà per vinta e cercherà un modo per incontrare Mehdi in ospedale. Intanto Zeynep attenderà con ansia che il marito si risvegli dopo l'operazione, proprio per confessargli i suoi sentimenti.

Per ulteriori dettagli, non resta che seguire i prossimi appuntamenti con My home my destiny.

A tal proposito lo sceneggiato turco va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, subito dopo La Promessa. Gli episodi già trasmessi, invece, possono essere recuperati collegandosi al sito Mediaset Infinity.