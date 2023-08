Nelle seconda stagione di My home my destiny arriverà un nuovo personaggio che farà breccia nel cuore di Sultan. Si chiama Ali Rıza ed è lo zio di Barış, il futuro marito di Zeynep. L'uomo è come una sorta di padre per Barış e suo fratello Savaş, e tornerà a Istanbul con l'intenzione di starli vicino.

Ali Rıza forse non si sarebbe mai aspettato di trovare l'amore. Grazie a Barış conoscerà Sultan e si innamorerà del carattere forte, ma allo stesso tempo tenero, della donna. Un giorno Sultan ed Emine andranno in soccorso alla famiglia di Barış perché la loro governante, la signora Cathy, avrà un serio problema in famiglia e si vedrà costretta a tornare nel suo paese.

Ali Rıza si innamora perdutamente di Sultan

Sultan si prenderà cura di Savaş e Ali Rıza non potrà fare a meno di notare l'amore che la donna mette in ogni suo gesto. Sarà proprio per questo che le chiederà di lavorare a casa sua e di cucinare per loro. Giorno dopo giorno Ali Rıza proverà un sentimento sempre più forte per Sultan e a un certo punto non riuscirà più a nasconderglielo.

Sultan si sentirà tremendamente in imbarazzo, secondo lei non meriterebbe di vivere un nuovo amore visto che ormai è una persona adulta, ma Ali Rıza sarà talmente persuasivo che alla fine la donna cambierà idea: lui le chiederà di diventare sua moglie e la donna risponderà di sì.

Nermin compra un ristorante per le sue amiche

Entrambi avranno modo di parlare con le rispettive famiglie, alle quali confesseranno che presto potrebbero convolare a nozze. Il matrimonio non tarderà ad arrivare e verrà organizzato grazie alla complicità di tutto nel nuovo ristorante di famiglia. Infatti dopo che Nermin riuscirà a rientrare a capo della sua azienda, la Lotus Group, le sue entrate economiche saranno nuovamente quelle di un tempo, così deciderà di realizzare il sogno delle sue amiche Sultan e Sakine.

Loro hanno sempre desiderato aprire una società di catering, ma Nermin avrà degli obiettivi più grandi: comprare un ristorante. Alla società si unirà anche Ali Rıza e dopo aver trovato il locale, e averlo messo a posto, sarà proprio lì che si terranno le nozze.

Sultan e Ali Rıza diventano marito e moglie

Con la complicità di Emine, Sultan indosserà un bellissimo abito bianco e davanti agli affetti più cari Ali Rıza si inginocchierà davanti a lei e le farà ufficialmente la proposta con tanto di anello.

Sultan, molto emozionata, risponderà di sì, senza immaginare che le nozze si terranno proprio quella sera. Sarà un capitano della Marina a celebrare il matrimonio civile. Sultan sceglierà come testimone Sakine, mentre Ali Rıza opterà per Cemile. I due diventeranno ufficialmente marito e moglie, e da quel momento per Sultan inizierà un nuovo capitolo della sua vita.