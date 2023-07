Le nuove puntate di My Home My Destiny, la serie televisiva in onda su Canale 5, promettono di svelare intrecci avvincenti e segreti inattesi. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia gettano luce su uno sviluppo inaspettato che metterà a dura prova la relazione tra Zeynep e Mehdi.

Dopo un turbolento periodo di incertezza, Zeynep e Mehdi si confronteranno con una delicata decisione che potrebbe cambiare il corso delle loro vite: la coppia deciderà di adottare Kibrit e di restare sposata, per il bene della bambina. Tuttavia, una notizia sconvolgente minaccerà il loro futuro insieme.

Benal rivela di essere incinta

Nelle puntate di Home my destiny, che verranno trasmesse prossimamente in Italia, Benal, l'ex amante di Mehdi, avrà una sorprendente rivelazione da fare che potrebbe compromettere la felicità ritrovata tra Zeynep e Mehdi. La donna rivelerà di essere incinta di Mehdi, sconvolgendo l'equilibrio delicato tra i protagonisti. Ma ci sarà di più dietro a questa rivelazione.

Dopo aver affrontato un periodo difficile in prigione, accusato di sfruttamento di minori nella sua officina, Mehdi otterrà finalmente la liberazione grazie all'aiuto di Zeynep. Il giovane meccanico verrà accolto con una sorpresa quando sarà invitato dalla sua ex moglie a restare sposato per il bene di Kibrit e avviare le pratiche per la custodia legale.

I genitori di Zeynep non approvano la scelta di continuare il matrimonio

Sakine e Zeliha scopriranno che Zeynep ha deciso di non annullare il suo matrimonio con Medhi e saranno assai felici per lei. I genitori della giovane Gosku, invece, non approveranno affatto la scelta improvvisa della loro figlia.

Intanto, presso l'ospedale, Mehdi resterà scioccato quando scoprirà il vero motivo per cui Ekrem e Nermin sono così contrari alla decisione di Zeynep, di restare sposata con lui.

Il ricco e potente Ekrem nasconde un segreto oscuro che sconvolgerà Mehdi e getterà una luce sinistra sulla sua figura. La verità starà per emergere e il giovane meccanico si troverà a fare i conti con le oscure intenzioni di Ekrem.

Benal vuole riconquistare Mehdi

Benal sarà ancora molto innamorata di Mehdi, così dopo aver scoperto di essere incinta, deciderà di coinvolgere Zeynep in un subdolo piano per riavere l'attenzione del suo ex amante.

L'ignara Zeynep offrirà il suo sostegno all'amica, inconsapevole del pericoloso gioco che sta per essere messo in moto.

In seguito Benal si sentirà in colpa per essere stata la causa della separazione tra Mehdi e Zeynep, così penserà di abortire, poiché il bambino sarebbe il risultato di una relazione con un uomo sposato. Nonostante le sue riserve, Zeynep accetterà di essere al fianco di Benal, in un momento tanto delicato per lei e la accompagnerà presso la clinica.

Infine mentre Mehdi scoprirà il segreto di Ekrem, Zeynep verrà coinvolta in un pericoloso piano organizzato da Benal.