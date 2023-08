Nelle nuove puntate di My home my destiny Zeynep incontrerà Nesrin, che sembrerà un angelo caduto dal cielo in un momento di difficoltà. Zeynep non se la passerà bene per via della morte di Mehdi e Nesrin le starà accanto, portando una soluzione a tutti i suoi problemi. Anche quando Zeynep si appresterà a diventare il nuovo amministratore delegato della Lotus Group, l'azienda di mamma Nermin.

Zeynep non si sentirà all'altezza del ruolo, allora Nesrin le presenterà suo fratello Tarik, colui che poi diventerà il suo consulente e l'affiancherà in questa nuova avventura.

Zeynep e Nermin riporranno piena fiducia in queste nuove persone, solo uno inizierà ad avere dei dubbi: Barış.

Barış inizia a indagare sul conto di Tarik

Barış non si fiderà né di Tarik né di Nesrin, e avrà pienamente ragione. Nesrin non è altro che Gülbin, la sorella di Zeynep fuggita di casa vent'anni prima e tornata pronta a vendicarsi. Ovviamente Tarik non è suo fratello, in realtà si chiama Tekin e i due collaborano con Meltem ed Ekrem per sabotare l'elaborato di Zeynep nell'azienda.

Visti i dubbi, Barış e Savaş inizieranno a indagare sul conto di Tarik. In più Barış chiederà aiuto anche all'amico investigatore Emre.

Sultan si sposa

Dopo poco tempo la verità verrà a galla: Barış scoprirà che Tarik e Nesrin sono dei malfattori che collaborano con Ekrem e Meltem.

Quest'ultima e Tarik/Tekin verranno arrestati, mentre la polizia sarà ancora alla caccia di Nesrin. Sanno che anche lei gira sotto una falsa identità, ma non conoscono il vero nome.

In realtà la ragazza sarà più vicina di quanto si possa pensare. Non sarà a conoscenza degli arresti appena compiuti e con gran nonchalance si recherà insieme a Zeynep al matrimonio di Sultan.

I dubbi di Sakine

Barış non dirà nulla, anche per evitare di rovinare la serata ai novelli sposi. All'improvviso, però, la ragazza riceverà un messaggio da Ekrem, che la inviterò a contattarlo visto che Tekin e Meltem sono stati arrestati. In contemporanea Barış si troverà in giardino con Zeynep per confessarle tutta quello che sta accadendo alle sue spalle.

Proprio in quel momento Nesrin uscirà fuori per chiamare Ekrem, ma verrà seguita a ruota da Sakine. La donna ha un sospetto da quando ha visto per la prima volta Nesrin: assomiglia troppo alla figlia Gülbin e ogni minuto che passa questo dubbio aumenterà sempre di più.

Gülbin svela sua vera identità

Quando Sakine si troverà davanti alla ragazza le dirà "Gülbin" e Nesrin scoppierà a piangere. Sakine avrà la prova che la ragazza sia sua figlia grazie all'anello che porta al dito. Zeynep rimarrà senza parole: Nesrin, la persona che l'ha ingannata, in realtà e sua sorella.

Si farà mille domande, ma la prima sarà: perché è tornata da lei sotto falsa identità?