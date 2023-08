My home my destiny sospesa nella fascia del daytime pomeridiano di Canale 5. L'appuntamento con la soap opera turca che vede protagonista Demet Ozdemir subirà una battuta di arresto a partire da lunedì 4 settembre.

Gli spettatori della serie dovranno attendere per assistere alle puntate della seconda stagione.

Cambio programmazione per My home my destiny: la soap sospesa dal 4 settembre

Il cambio programmazione per la soap opera turca prenderà il via lunedì 4 settembre, in quanto risulta sospesa dal daytime feriale di Canale 5.

La regolare programmazione terminerà sabato 2 settembre, quando andrà in onda l'ultima puntata prevista su Canale 5.

Dal lunedì successivo non ci sarà spazio per nuovi episodi in daytime, dato che il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset subirà delle modifiche.

Al posto della soap turca ci sarà spazio per una doppia puntata de La Promessa (dalle 14:45 alle 16:50), la soap opera spagnola che ha debuttato sempre questa estate nel daytime pomeridiano Mediaset, ottenendo ottimi ascolti.

La Promessa raddoppia su Canale 5 dal 4 settembre

Spetterà a La Promessa, a partire da lunedì 4 settembre, fare da traino al nuovo appuntamento con Pomeriggio 5, il talk show condotto quest'anno da Myrta Merlino, pronta a prendere il posto di Barbara d'Urso.

La giornalista potrà contare sugli ottimi ascolti della soap opera spagnola, che in queste settimane estive ha registrato una media di oltre 2 milioni di spettatori, riuscendo a toccare anche punte del 25% di share.

Numeri molto positivi che hanno spinto i vertici Mediaset a fare affidamento su questa soap in vista della nuova stagione televisiva autunnale.

La soap opera con Demet Ozdemir si ferma: stop alla seconda stagione

Di conseguenza per la soap turca con Demet Ozdemir arriverà il momento di salutare il suo affezionato pubblico. In queste settimane sono stati più di un milione e mezzo gli spettatori che si sono appassionati alle vicende di Mehdi e Zeynep, con uno share che in diversi episodi ha superato il muro del 21%.

Tuttavia, con il ritorno delle varie trasmissioni che popolano il daytime feriale di Canale 5 durante la stagione autunnale, non ci saranno ulteriori spazi in palinsesto per continuare a trasmetterla.

Mediaset stopperà la soap a ridosso dell'inizio della seconda stagione, ma non si esclude che possa riproporla nuovamente nel corso della prossima stagione estiva.