Nella soap opera My home my destiny che fine farà Ekrem dopo la fuga da Istanbul? L'uomo scapperà con l'amante, lasciando la moglie in balia di grossi guai economici. A scoprire la verità dei fatti sarà Barış, il capo dello studio legale dove lavora Zeynep. A quanto pare Ekrem è fuggito molto lontano con la sua amante e non solo: presto diventerà nuovamente padre.

Ekrem deve prendere una decisione: stare con la moglie o l'amante

Ekrem lascerà la moglie Nermin in una situazione economicamente e psicologicamente disastrosa. Per anni l'ha tradita con una delle dipendenti del suo studio, Meltem, con cui ha avuto anche una bambina.

Il tradimento verrà a galla quando Nermin scoprirà dal telefono di Ekrem un messaggio dell'amante. A quel punto l'uomo si troverà costretto a scegliere tra la moglie e l'amante, e la decisione cambierà radicalmente la vita di Nermin.

Barış si occupa della disputta tra Nermin ed Ekrem

Ekrem scapperà da Istanbul con l'amante e porterà via con sé tutti i suoi averi, lasciando Nermin senza il becco di un quattrino. Sarà disperata, all'inizio non svelerà nemmeno a Zeynep ciò che ha combinato il marito, ma alla fine non potrà farne a meno. Sarà proprio Mehdi a scoprire che la donna vive in povertà in una casa e la porterà a casa da Zeynep.

Da lì inizierà la battaglia di Nermin contro Ekrem: vorrà trovarlo per riprendersi i soldi che le spettano.

Dovrà affidarsi a un avvocato, così deciderà di mettersi nelle mani di Barış, il capo dello studio legale dove lavora Zeynep.

Barış scopre che fine ha fatto Ekrem

Barış è molto in gamba e ben presto scoprirà dove si sia cacciato Ekrem, ma prima di informare Nermin racconterà tutto a Zeynep. Si incontreranno in un bar e avrà modo di svelarle tutto ciò che sa.

A quanto pare Ekrem è fuggito insieme all'amante in Sud America, ma questa non sarà l'unica novità: Meltem è nuovamente incinta e la gravidanza va avanti già da tre mesi.

Zeynep sarà sconvolta e non riuscirà a credere che quell'uomo che le ha fatto da padre sia riuscito a combinare tutte queste cose alla madre. Proprio per questo motivo deciderà di non dire ancora nulla a Nermin e Barış le prometterà di fare il possibile per restituire alla madre ciò che le compete.

Barış aiuta Zeynep dopo il divorzio con Mehdi

Barış si preoccuperà anche per le condizioni della sua dipendente. Infatti Zeynep ha ufficialmente divorziato da Mehdi e faticherà a metabolizzare la fine del matrimonio. Alla fine lei e il marito si amavano, ma il suo atteggiamento violento ha rovinato tutto.

Barış proverà ad aiutarla a stare meglio, anche dandole del lavoro per tenerla occupata. Per questo deciderà di assegnarle anche il caso che riguarda il padre Ekrem.