In My home my destiny la notte che Mehdi trascorrerà con Nazlı diventerà argomento di discussione. Anche Zeynep verrà a conoscenza della faccenda, sarà Kibrit a telefonarla per dirglielo, ma la ragazza la inviterà a non informarla su ciò che combina Mehdi e a concentrarsi sugli studi.

Müjgan non sopporta che Cemile si sposi una seconda volta

Nonostante Zeynep e Mehdi divorzino, il loro rapporto sarà sempre abbastanza complicato. Lui, anche se a distanza, controllerà l'ex moglie, soprattutto da quando Barış, il capo di Zeynep, è molto presente nella sua vita.

Le cose a casa di Mehdi si complicheranno ancora di più quando Müjgan, dopo aver rovistato tra gli effetti personali di Cemile, scoprirà che quest'ultima ha intenzione di convolare a nozze con Nuh. Tra le due sfocerà un acceso litigio: Müjgan non vuole che la sorella si sposi e lasci la casa, soprattutto non sopporterà che lei si sposi per una seconda volta, quando invece lei non è mai riuscita a convolare a nozze.

Mehdi si ingelosisce quando vede Barış a casa di Zeynep

Kibrit si spaventerà per le urla, così telefonerà Zeynep per andare a prenderla. Cemile, stanca della sorella, coglierà l'occasione e anche lei se ne andrà con Zeynep.

In tutto ciò Mehdi che fine ha fatto? Si troverà a casa di Nazlı, donna con la quale sta facendo degli affari, ma tra loro quella notte succederà qualcosa che andrà oltre i semplici impegni lavorativi.

Quando Mehdi rientrerà a casa scoprirà ciò che è successo tra le sorelle, sarà Benal a dirglielo. Andrà subito a casa di Zeynep per prendere Cemile e Kibrit, ma appena arriverà dalla finestra vedrà che a colazione con loro c'è anche Barış, che si troverà lì per parlare del caso che vede coinvolti Nermin e la fuga di Ekrem. Lui, però, si ingelosirà e penserà che l'uomo stia solo ronzando intorno a Zeynep.

Zeynep scopre che Mehdi è andato a letto con un'altra

Il rientro a casa di Mehdi, Cemile e Kibrit non sarà dei migliori. Lui avrà un duro confronto con Nuh in merito alle nozze con la sorella e lo accuserà di volerla sposare solo per dimenticare Emine. Allora Nuh sfodererà una carta inaspettata: davanti a tutti dirà che lui e Nazlı hanno dormito insieme, è stata proprio lei a dirglielo, visto che Mehdi ha dimenticato degli effetti personali a casa sua.

Mehdi proverà a spiegare la situazione a Kibrit e da lei vorrà sapere cosa ci facesse Barış a casa di Zeynep, ma la ragazza non gli dirà nulla. Poco dopo telefonerà Zeynep e le racconterà delle domande che le ha fatto Mehdi.

In più vorrà dirle un'altra cosa: Mehdi ha trascorso la notte con una certa Nazlı, inoltre Zeynep la inviterà a non raccontarle cosa fa Mehdi nella vita privata, una novità potrebbe scombussolarla non poco.