In My home my destiny la vita di Mehdi dopo il divorzio con Zeynep sarà un sorta di montagna russa. Sarà difficile contenere il dispiacere per la fine del loro amore, ma lui non è uno che lascia spazio alle emozioni, soprattutto davanti agli altri, così fingerà che la sua vita vada avanti come se nulla fosse.

Inizierà anche una nuova attività professionale: basta con l'officina, insieme a Nuh gestirà un negozio di pneumatici in franchising, di un'azienda che vede a capo la signora Nazlı, che subirà particolarmente il fascino di Mehdi, al punto che una sera lo inviterà a casa sua.

La famiglia di Cemile scopre che presto sposerà Nuh

Nazlı gli dirà di raggiungerla in quanto deve dargli dei documenti, ma il suo scopo sarà ben diverso. Vorrà passare la notte con lui, ma Mehdi riuscirà a cadere in tentazione? Intanto a casa del giovane si svolgerà il caos più assoluto.

Müjgan troverà in camera di Cemile dei documenti riguardanti il suo prossimo matrimonio con Nuh. La donna si infurierà con la sorella: come può sposarsi, visto che lei non l'ha mai fatto. Il putiferio diventerà ancora più grande quando la notizia del matrimonio arriverà alle orecchie di Mehdi, quando la mattina successiva rientrerà a casa.

Tutti scoprono della visita di Mehdi a Nazlı

Mehdi sarà furioso con Cemile per la scelta fatta, mentre Nuh lo accuserà di tradimento.

Proprio Nuh non accetterà l'atteggiamento spocchioso di Mehdi, così davanti alle sorelle, Benal e Kibrit svelerà che ha trascorso la notte insieme a Nazlı. È stata proprio a lei a dirglielo, visto che ha dimenticato alcune cose a casa sua.

Le donne di casa andranno in tilt. Forse la più disperata sarà Benal, visto che sperava che Mehdi corresse tra le sue braccia dopo il divorzio con Zeynep.

Per quanto riguarda quest'ultima, ci penserà qualcun'altra a informarla su cosa ha fatto Mehdi.

La rivelazione di Kibrit

Kibrit verrà usata come una sorta di "burattino" da Mehdi dopo il divorzio. La userà per sapere cose su Zeynep, soprattutto per quanto riguarda il rapporto con Barış, e alcune volte la metterà pure contro.

Kibrit, nonostante sia quasi maggiorenne, continuerà ad approcciarsi al mondo in maniera abbastanza ingenua.

Appena Mehdi le chiederà quelle cose, la prima cosa che farà sarà telefonare Zeynep e raccontarle tutto. Sarà come buttare benzina sul fuoco, visto che Zeynep si arrabbierà molto, ma l'apice della rabbia arriverà quando Kibrit le rivelerà "Mehdi ha trascorso la notte con un'altra donna", raccontandole che la donna in questione è la signora Nazlı.

Zeynep si arrabbierà molto per l'atteggiamento di Kibrit, non vuole più saperne della vita privata di Mehdi, soprattutto quella sentimentale, quindi per il futuro la inviterà a non raccontarle più niente. Zeynep non riuscirà a togliersi dalla mente l'immagine di Mehdi insieme a Nazlı.