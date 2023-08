Nella soap opera My home my destiny Mehdi aspetterà con ansia la nascita della sua prima figlia ma, purtroppo per lui, il parto avverrà nel momento meno opportuno. Se da un lato il giovane non vedrà l'ora di vivere la gioia di diventare padre, dall'altro vivrà un incubo. Il divorzio con Zeynep diventerà ufficiale e lui faticherà a farsene una ragione.

Soprattutto non gli piacerà che intorno all'ex moglie gironzoli sempre Barış. Lui è solamente il capo di Zeynep, ma per Mehdi potrebbe nascere qualcosa di più.

Zeynep e la violenza di Mehdi

L'amore di Mehdi nei confronti di Zeynep si trasformerà in qualcosa di molto pericoloso.

Lui le farà le poste sotto l'ufficio, molto spesso anche fuori casa. Zeynep, però, vedrà sempre il lato buono delle cose, anche quando Barış la inviterà a fare attenzione.

Zeynep cambierà idea sul conto di Mehdi quando vedrà con i propri occhi la realtà dei fatti. L'azienda le ha dato una macchina aziendale e una mattina, mentre sarà diretta ad andare a lavoro, si renderà conto che qualcuno le ha rotto il parabrezza. Penserà a un semplice atto di vandalismo, mentre Barış scoprirà che è stato Mehdi a distruggerlo. Quando Zeynep vedrà il video non ci vorrà credere, ma non ci saranno più scuse per non prendere una scelta drastica.

Mehdi rapisce Zeynep

Mehdi verrà denunciato per stalking e verrà applicato un ordine restrittivo.

Dovrà presentarsi alla polizia, ma si darà alla fuga. L'unico suo obiettivo sarà trovare Zeynep e ci riuscirà. Infatti Barış le offrirà ospitalità in casa sua, ma Mehdi riuscirà a entrare, la narcotizzerà e la rapirà.

Noleggerà una macchina e si darà alla fuga. All'inizio tutti faranno fatica ad avere notizie, ma poi grazie a Savaş, il fratello di Barış, partirà un tam tam social e il proprietario di una stazione di servizio dichiarerà di aver visto Mehdi e Zeynep, indicando la strada.

In realtà Mehdi sarà diretto a Erzurum, dove abita la madre Zeliha, luogo che secondo lui dovrebbe dare nuovamente il via alla sua storia con Zeynep.

Benal partorisce

Le forze dell'ordine bloccheranno la strada e tutte le uscite. Mehdi troverà davanti a lui una sorta di barricata e all'inizio penserà di fare una follia. Quando vedrà Barış in mezzo alla strada inizierà a camminare a tutta velocità con l'intento di prenderlo in pieno, ma ci ripenserà frenando bruscamente.

Zeynep verrà salvata, mentre Mehdi condotto in prigione. Solo che il ragazzo non potrà immaginare che in quel preciso istante Benal darà alla luce la loro bambina grazie all'aiuto di Sakine, Nermin e Sultan.

Mehdi conosce la figlia

Mehdi non avrà subito la possibilità di vedere la piccola, tale opportunità si presenterà solo prima di convolare a nozze con Benal. Proprio così: una volta in carcere Mehdi manderà un regalo di compleanno a Zeynep, ma quando lei glielo spedirà indietro capirà che non c'è più nulla da fare. Così seguirà il consiglio di Cemile: sposare Benal in carcere.

Prima della celebrazione del rito civile Mehdi avrà modo di vedere la sua bambina. La stringerà tra le sue braccia e con gli occhi colmi di lacrime non farà altro che ripetere: "La mia bambina, la mia bellissima Müjgan". Perché Benal deciderà di dare alla piccola il nome della sorella di Mehdi, uccisa da diversi colpi d'arma da fuoco da l'ex compagno Burhan.