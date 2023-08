In My home my destiny, dopo la morte di Mehdi, per Zeynep la tranquillità sarà solo una speranza ancora lontana. La ragazza si ritroverà a fare un tuffo nel doloroso passato con il ritorno di Gülbin, la figlia che Sakine ha abbandonato 20 anni prima. Zeynep, però, non saprà che la giovane sia la sorella, la conoscerà sotto il nome di Nesrin e il loro incontro non sarà per niente una coincidenza.

Una donna inizia a seguire Zeynep

Durante i funerali i Mehdi ci sarà qualcuno che assisterà da lontano. Sarà una donna che osserverà le gesta di Zeynep, senza però farsi vedere da lei.

Non sarà l'unica volta che seguirà la ragazza, sarà anche fuori dalla casa di Mehdi quando la famiglia di Zeynep si recherà a fare visita a Cemile dopo il funerale.

Zeynep rimarrà fuori nel cortile a osservare gli stivali che solitamente indossava Mehdi, perché la tradizione turca vuole che quando una persona passa a miglior vita, le sue scarpe vengano messe fuori dalla porta di casa per permettere alla sua anima di andarsene via pacificamente. Questa donna osserverà attentamente Zeynep, ma non farà solo questo.

Zeynep rischia di investire due uomini

Durante una scena si vedrà questa donna che conserva in un raccoglitore tutti gli articoli di giornale che riguardano Zeynep, dal sequestro da parte di Mehdi alla morte di quest'ultimo.

L'incontro tra Zeynep e questa donna arriverà quando quest'ultima rischierà di investire due uomini nel passaggio pedonale.

La ragazza sarà sconvolta per la morte di Mehdi e dopo una brutta litigata con Barış uscirà furiosa dall'ufficio, prenderà la macchina e inizierà a vagare per la città senza sosta, fino a quando rischierà di fare un incidente.

Zeynep conosce per la prima volta Nesrin

Sarà questa donna a salvare Zeynep dalle grinfie dei due uomini che stava per investire e insieme, successivamente, andranno in un bar per parlare un po'. Questa donna si chiama Nesrin e Zeynep avrà modo di raccontarle la sua vita. La ragazza rimarrà turbata quando Zeynep le parlerà della madre Sakine e definirà Emine come "sua sorella".

Perché reagirà così?

A ogni modo le due si saluteranno e si scambieranno il numero di telefono con la promessa di rivedersi un giorno.

A Istanbul torna Gülbin, la figlia di Sakine

Il colpo di scena arriverà quando Nesrin si presenterà fuori casa di Zeynep con Meltem, l'amante di Ekrem, l'ex marito di Nermin. La due donne si alleeranno contro Zeynep e non solo. In realtà dietro l'identità di Nesrin si nasconde Gülbin, la figlia che Sakine ha abbandonato vent'anni prima e che Zeynep non ha mai conosciuto.

Le due donne saranno pronte a mettere scompiglio e a vendicare Ekrem, ci riusciranno?