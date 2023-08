In My home my destiny, la vita di Mehdi cambierà quando a Istanbul tornerà Burhan, il figlio di colui che ha ucciso suo padre, nonché ex fidanzato di Müjgan. Farà di tutto pur di dare fastidio a Mehdi, ma l'apice della rabbia arriverà quando il giovane vedrà Müjgan tra le braccia di Burhan.

Sarà abbastanza intransigente con la sorella, anche se perlopiù se la prenderà con Burhan. Gli darà tante di quelle botte che lo condurranno in ospedale con una commozione cerebrale e proprio per questo motivo Mehdi verrà arrestato dalla polizia.

Burhan decide di non denunciare Mehdi

Zeynep non tollererà che il marito sia finito in prigione per un episodio di violenza. Ovviamente gli farà da avvocato e andrà in ospedale anche per capire le condizioni di salute di Burhan: dal suo stato di salute si potrà anche dedurre quanto in realtà rischia Mehdi.

Alla fine, però, Burhan non lo denuncerà e Mehdi tornerà a essere un uomo libero.

Mehdi irremovibile con Zeynep

Quando Mehdi uscirà dal carcere scoprirà che Zeynep ha fatto visita a Burhan e la cosa gli darà parecchio fastidio. Se si è sempre mostrato abbastanza dolce con la moglie, all'improvviso cambierà atteggiamento.

Tratterà Zeynep come una donna sottomessa, al punto che le dirà che ogni volta che vorrà uscire di casa prima dovrà chiedergli il permesso, anche quando dovrà andare a lavorare.

Zeynep, però, non avrà nessuna intenzione di farsi mettere i piedi in testa, così quella sera lascerà la casa per recarsi in ufficio.

Müjgan fa la spia

Sakine se la prenderà con la figlia per aver disobbedito al marito e si arrabbierà ancora di più quando la vedrà rientrare a casa con Barış, il suo capo. Lui si premurrà di accompagnare a casa le sue dipendenti, vista l'ora tarda, ma Sakine non apprezzerà questo gesto di gentilezza.

La cosa non piacerà nemmeno a Müjgan, che dopo aver assistito alla scena correrà dal fratello per raccontargli tutto.

L'incubo di Zeynep

Dopo il racconto dettagliato di Müjgan, Mehdi prenderà la decisione di segregare Zeynep: non potrà uscire di casa, nemmeno per andare al lavoro. Lui chiuderà la porta, consegnando le chiavi alla sorella Müjgan, che si dovrà preoccupare di tenere d'occhio la cognata e la cosa la inorgoglirà parecchio.

Per Zeynep sarà l'inizio di un incubo. Proverà a urlare e a chiedere aiuto, ma nessuno la sentirà. Così deciderà di buttare giù la porta. Prenderà un martello e, dopo diversi colpi e una brutta ferita al polso, sarà finalmente libera.

L'intenzione della ragazza sarà quella di correre presso l'officina di Mehdi e di avere un confronto faccia a faccia con lui, e c'è da scommettere che Zeynep non abbia più voglia di stare al fianco di un uomo così violento.