My Home My Destiny, la nuova soap Tv di Canale 5, non va in vacanza in questa estate 2023. Solo il 14 e il 15 agosto verrà sospesa, per poi riprendere la normale programmazione già nel pomeriggio del 16 agosto.

Alla ripresa, i telespettatori vedranno Zeynep e Mehdi in crisi, dopo che lui avrà confessato alla moglie di aver avuto in passato una relazione con Benal. Zeynep a questo punto, sospetterà che proprio il marito sia il padre del bambino che porta in grembo l'infermiera.

Mehdi e Zeynep in crisi: My Home My Destiny al 18 agosto

La nuova Serie TV turca subirà un breve stop nei giorni a cavallo del ferragosto.

La soap con protagonisti Zeynep e Mehdi non andrà in onda il 14 e 15 agosto, per lasciare spazio ai film delle serie Inda Lingstrom e Rosamunde Pilcher. La serie tv turca tornerà però già nel pomeriggio di mercoledì 16 agosto con nuove ed avvincenti puntate inedite.

Tutto riprenderà dal momento in cui Zeynep e Mehdi andranno alla festa organizzata da Ermin per festeggiare il loro matrimonio. All'evento ci sarà tutta l'alta società e Mehdi si sentirà a disagio. Sia lui che la moglie si renderanno conto di essere molto diversi e che la loro unione non é destinata a durare. Sarà quindi crisi tra i due. Intanto proseguirà la storia tra Faryuk e Emine, dopo un incontro chiarificatore.

Mehdi confessa a Zeynep di aver avuto una storia con Benal

Nel corso delle nuove puntate di My Home My Destiny in onda sino al 18 agosto 2023, Nermin deciderà di fare una sorpresa al marito Ekrem, presentandosi nel suo ufficio. La madre adottiva di Zeynep si troverà di fronte ad un'amara sorpresa. Scoprirà infatti che il marito ha un'altra donna.

Nermin chiamerà immediatamente Zeynep per raccontarle tutto, confessandole di avere il timore di affrontare con Ekrem l'argomento del tradimento. Mehdi invece, scoprirà con stupore che la sua ex Benal sta lavorando alla villa di Nermin e Ekrem e si adirerà molto della cosa: sentendosi sicuro che la sua ex fiamma voglia intromettersi nella sua vita le ordina di lasciare il lavoro.

Poco dopo, Mehdi confesserà a Zeynep che lui e Benal avevano avuto una relazione in passato.

Zeynep sospetta che Mehdi sia il padre del bambino di Benal

Dopo la confessione del marito, Zeynep sospetterà che sia proprio lui il padre del bambino che aspetta Benal. La ragazza sarà sconvolta, anche perché si sentirà presa in giro da Benal. Mehdi nel frattempo, andrà al bar dal suo amico Nuh e parlerà con lui dei suoi problemi coniugali. L'amico lo esorterà a fare di tutto per riconquistare la fiducia di Zeynep.

Quest'ultima intanto, affronterà Benal e le intimerà di lasciare la casa dei suoi genitori adottivi, visto che avrà tradito la sua fiducia. Benal però, le mentirà ancora una volta, sostenendo che il padre del bambino che aspetta é il suo ex marito e non Mehdi.

Una bugia bella e buona ma che sembrerà convincere Zeynep.

Per non perdere nulla di questa intricata vicenda, si ricorda che l'appuntamento con le nuove puntate di My Home My Destiny é su Canale 5 dal 16 al 18 agosto, subito dopo la messa in onda de La promessa.