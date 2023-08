Ci saranno tanti colpi di scena nel corso delle nuove puntate di My home my destiny in programma dal 7 all'11 agosto in prima visione su Canale 5. Le trame turche della serie tv rivelano che il tribunale affiderà Kibrit a Zeynep e Mehdi, mentre Nermin deciderà di assumere Benal come infermiera.

Anticipazioni My home my destiny: Mehdi chiede alla moglie di non abbandonare l'università

Le anticipazioni di My home my destiny svelano che Nermin accuserà Mehdi di aver rovinato la vita della figlia, dopo aver fatto di tutto pur di darle un futuro migliore.

A questo punto Mehdi spingerà Zeynep a non abbandonare l'università affinché abbia un futuro stabile. Benal confesserà a Cemile di essere incinta di Mehdi. Cemile le dirà di non rivelare a nessuno la verità sulla paternità del bambino, visto che Mehdi è un uomo sposato. Cemile, successivamente, si recherà da Sultan per raccontarle la vicenda di Benal e chiederle un consiglio.

Faruk, invece, donerà a Emine un paio di scarpe molto costose, mentre Mehdi chiederà al docente universitario di aiutare la moglie.

Nermin assume Benal come infermiera

Cemile e Sultan si recheranno da Benal per intimarle di tenere la bocca in merito alla gravidanza. Il professore, intanto, accetterà che Zeynep sostenga gli esami universitari, mentre Faruk approfitterà di un momento di distrazione di Mehdi per presentarsi a Zeynep.

Attegiamento che non piacerà per niente a Mehdi e che innescherà una furente discussione con Faruk. Quest'ultimo andrà a trovare Nermin, la quale gli confesserà di sentirsi molto sola.

Bayram si introdurrà in una distilleria e si impossesserà di alcune bottiglie di vino. Sultan, invece, inviterà Emine a frequentare Nuh, mentre Zeynep pregherà la madre di assumere Benal come infermiera, anche per celare la sua gravidanza.

Nermin accetterà la richiesta della figlia. Ekrem ricatterò Mehdi: gli offrirà dei soldi per non fargli rivelare a Nermin il segreto riguardante l'amante e la figlia, ma il ragazzo rifiuterà il denaro.

Kibrit affidata a Zeynep e Mehdi

Kibrit verrà affidata dal tribunale a Zeynep e Mehdi. Quest'ultimo confiderà alla sorella di essere innamorato della moglie, ignaro del fatto che Zeynep e Kibrit lo stiano ascoltando.

La ragazza, a questo punto, suggerirà a Mehdi di dichiarare il proprio amore a Zeynep. Nonostante lo faccia, la ragazza non avrà alcuna reazione. Mehdi, profondamente sconsolato, uscirà di casa seguito dalla moglie che entrerà in auto insieme a lui.