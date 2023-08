La soap opera turca My home my destiny, che racconta una storia vera, prosegue il suo consueto appuntamento su Canale 5. Gli spoiler sulle puntate in programma dal 28 agosto al 2 settembre 2023, dicono che Zeynep Göksu (Demet Özdemir) farà sapere al marito Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol) di aver deciso di lasciarlo attraverso una lettera, a causa della gravidanza di Benal (İncinur Daşdemir).

Emine (Naz Göktan), invece, si darà alla fuga per continuare a vivere la relazione sentimentale con Faruk (Engin Hepileri), facendo sprofondare la madre Sultan (Hülya Duyar) nella disperazione totale.

Spoiler My home my destiny, al 2 settembre: Mehdi apprende che Benal aspetta un figlio da lui

Negli episodi che andranno in onda da lunedì 28 agosto a sabato 2 settembre, Emine non dirà alla madre Sultan di avere una relazione con Faruk quando la metterà alle strette.

Nel contempo Zeynep dirà al marito Mehdi che la sua ex Benal aspetta un figlio da lui: sia quest’ultima e Nermin spereranno che l’aspirante avvocatessa lasci il consorte. Mehdi apprenderà che sua sorella Cemile in accordo con Sultan ha offerto del denaro a Benal per convincerla a lasciare la città e abortire. A questo punto, il meccanico dirà a Zeynep di non voler mettere fine al loro matrimonio: nonostante ciò quest’ultima scriverà una lettera di addio al marito e scatenerà una discussione tra Mujgan e Cemile quando si recherà da Sultan.

A proposito di quest’ultima, continuerà a interrogare Emine sul suo nuovo fidanzato senza ricevere alcuna risposta: per questo motivo la donna deciderà di pedinare la figlia. Ben presto, Faruk si vedrà costretto a prendere le distanze da Emine, mentre Mehdi e Zeynep accetteranno il figlio di Benal nella loro famiglia.

Sultan disperata, Zeynep sorprende Emine con Faruk

Successivamente, Emine se ne andrà via di casa e si nasconderà dal fidanzato Faruk. Nermin inviterà la sua famiglia e quella di Mehdi a trascorrere qualche giorno nel suo albergo. Sultan, intanto, tra le lacrime strapperà una fotografia della figlia e prometterà di dimenticarla.

Zeynep e Mehdi decideranno di trascorrere una vacanza nell’hotel di Nermin con Nuh, Cemile, Kibrit, Yasemin e Sultan: nella stessa struttura ci saranno anche Faruk e Emine. Zeynep proprio quando sarà in procinto di tornare a casa, sorprenderà la sua migliore amica con il suo ex.

Benal, dopo aver deciso di trasferirsi da Mehdi, si imbatterà nel suo ex marito Serhat, il quale la obbligherà a tornare a casa: per fortuna a intervenire in difesa dell’infermiera ci penserà Mujgan, con il suo provvidenziale intervento. Infine Zeynep avrà una conversazione abbastanza lunga con Mehdi sulla convivenza con Benal.