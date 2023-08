La nuova soap opera turca My home my destiny sta conquistando sempre più i telespettatori italiani. Gli spoiler sulle puntate che occuperanno Canale 5 nelle prossime settimane, segnalano che la verità sulla gravidanza di Benal verrà finalmente alla luce. Mehdi (Ibrahim Celikkol) tramite sua moglie Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) apprenderà che la sua ex amante è rimasta incinta da lui. Quest’ultima sarà decisa a farsi da parte, poiché prenderà in considerazione l’ipotesi di mettere fine al suo matrimonio.

Spoiler turchi, My home my destiny: Mehdi finisce in ospedale

Nei nuovi episodi in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, Il protagonista Mehdi rivelerà alla moglie Zeynep di essere stato legato sentimentalmente all’ex amante Benal poco prima delle loro nozze. L’aspirante avvocato sospetterà che il padre della creatura che porta in grembo l’infermiera sia proprio suo marito, per aver appreso dalla stessa che è rimasta incinta di un uomo sposato. In preda alla furia Zeynep affronterà Benal, la quale le dirà di aspettare un figlio dall’ex marito.

A questo punto Mehdi rischierà la vita per salvare il suocero Bayram visto che finirà in ospedale dopo essere stato pugnalato: Benal non appena saprà del ricovero del suo amato gli farà subito visita grazie a Cemile.

Benal messa alle strette da Zeynep, Mehdi apprende che diventerà padre

Zeynep si renderà conto che l’infermiera si è presa gioco di lei quando la vedrà al capezzale di suo marito, e la obbligherà a essere sincera una volta per tutte. A questo punto Benal confermerà all’amica che lei e Mehdi diventeranno genitori. A proposito di quest’ultimo, nel frattempo riaprirà gli occhi dopo essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico complicato.

Non appena suo marito tornerà a casa, Zeynep inviterà Benal a mettere al corrente il suo ex della sua gravidanza. Quando l'infermiera non avrà il coraggio di vuotare il sacco a Mehdi, ci penserà Zeynep a rivelargli di essere il genitore del bambino che aspetta Benal. Il meccanico rimarrà sconvolto quando verrà a conoscenza che avrà un figlio, in primis perché non vorrà rinunciare al figlio ma neanche di separarsi da Zeynep.

Mehdi si confronterà con Benal per prendere la giusta decisione, invece Zeynep parlerà dell’intricata questione con la madre adottiva Emine. Dopo aver riflettuto, l’aspirante avvocato penserà di lasciare Mehdi nonostante proverà dei sentimenti nei suoi confronti. Infine Benal continuerà a far rimanere senza parole il suo ex, facendogli delle rivelazioni sulla sua famiglia.