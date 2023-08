La soap opera drammatica turca My home my destiny (Doğduğun Ev Kaderindir), che vede protagonista Demet Ozdemir nei panni di Zeynep Göksu, prosegue il suo consueto appuntamento su Canale 5. Gli spoiler sugli episodi in programmazione prossimamente raccontano che i riflettori saranno puntati ancora sul tradimento di Ekrem (Nail Kırmızıgül) ai danni della moglie Nermin. L’uomo verrà accusato di frode insieme all'amante Meltem, e proprio insieme a lei farà perdere le sue tracce, mettendo nei seri guai la moglie Nermin (Senan Kara). Quest’ultima, quando il marito se ne andrà all’estero, farà i conti con dei seri problemi economici che la ridurranno sul lastrico e che non le faranno più vivere la vita agiata di un tempo.

Spoiler turchi, My home my destiny: Ekrem parte con l’amante e la figlia segreta

Nelle puntate della seconda stagione Ekrem, non appena la moglie Nermin scoprirà la sua infedeltà, si darà alla fuga con l’amante Meltem e la figlia segreta. Dopo un mese dalla partenza del marito, Nermin scoprirà che il marito le ha giocato un brutto scherzo: rimarrà senza un soldo e si vedrà costretta a vendere le quote delle sue società per andare a vivere in un appartamento malridotto.

La situazione per Nermin sarà abbastanza precaria, dato che nemmeno il suo avvocato le darà alcuna speranza di riavere indietro ciò che le spetta. Non chiederà aiuto alla figlia Zeynep, preferirà non darle alcun dispiacere visto che le manca poco al conseguimento della laurea in giurisprudenza.

In più Zeynep deve anche risolvere i suoi problemi in famiglia, visto Mehdi Karaca (İbrahim Çelikkol) è il padre del figlio che aspetta la sua ex amante Benal (İncinur Sevimli).

Mehdi convince la suocera a trasferirsi a casa sua, Sakine e la madre adottiva di Zeynep fanno pace

A scoprire la pessima sorte in cui è capitata la povera Nermin sarà il genero Mehdi, il quale le farà subito visita nel suo nuovo appartamento, e la convincerà ad affrontare la delicata questione con la figlia Zeynep e a trasferirsi a casa sua.

Nermin accetterà, ma una volta giunta a casa a essere infastidita dal rapporto di complicità tra la ragazza e Nermin sarà Sakine (Zuhal Gencer), la madre biologica di Zeynep.

Sakine si scaglierà contro Nermin, ma ben presto si renderà conto di aver esagerato, e farà di tutto per farsi perdonare. Le madri di Zeynep faranno pace e prometteranno di non scontrarsi più.