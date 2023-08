La nuova programmazione Mediaset per la stagione 2023/2024 prevede un bel po' di novità e cambiamenti.

Uno di questi riguarderà la messa in onda di Temptation Island nella prima serata invernale di Canale 5, così come ci saranno delle novità per quanto riguarda Pomeriggio 5.

Il talk show, rimasto orfano di Barbara d'Urso, tornerà alla sua vecchia collocazione nel daytime di Canale 5 e potrà contare su una versione estesa.

Temptation Island torna in inverno: nuovi palinsesti Mediaset

La nuova programmazione di Canale 5 prevede il ritorno di Temptation Island in inverno.

Per la prima volta nella storia del Reality Show, Mediaset ha scelto di programmare la trasmissione anche nel prime time invernale, con la messa in onda prevista tra gennaio e febbraio.

Le nuove coppie che si metteranno alla prova in questo viaggio nei sentimenti lo faranno cimentandosi in montagna, che sarà la nuova sede della versione invernale.

Non si esclude che per questa nuova edizione possa esserci spazio per l'arrivo di qualche coppia famosa, mentre per la conduzione potrebbe esserci l'uscita di scena di Filippo Bisciglia.

Pomeriggio 5 si allunga in daytime: nuovi palinsesti Mediaset 2023

In attesa di scoprire altre informazioni sulla versione invernale di Temptation Island, le anticipazioni sulla nuova programmazione Mediaset rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno di Pomeriggio 5 in una veste del tutto nuova.

Il talk show perderà la conduzione di Barbara d'Urso, che da quest'anno risulta fuori dai progetti editoriali Mediaset.

Alla guida di questa nuova edizione ci sarà Myrta Merlino, ex volto ormai de La7, dove ha condotto per diverse edizioni l'appuntamento quotidiano con L'aria che tira.

Con questi cambiamenti sarà rivoluzionata anche la durata complessiva del talk show: il programma andrà in onda dalle 17:05 alle 18:45 circa, guadagnando venti minuti rispetto alla precedente gestione targata Barbara d'Urso.

Paolo Bonolis e Silvia Toffanin confermati nei palinsesti Mediaset 2023/2024

Tra le novità dei palinsesti Mediaset spicca anche il ritorno di Ciao Darwin, lo show condotto da Paolo Bonolis. Il debutto è fissato per l'autunno con un nuovo ciclo di appuntamenti previsti nel prime time del venerdì di Canale 5.

Nel daytime del weekend, invece, è confermato il doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin.

Il programma, anche quest'anno, sarà in onda sia al sabato che alla domenica pomeriggio: la formula resterà pressoché invariata e al centro dell'attenzione ci saranno le interviste ai personaggi dello spettacolo.