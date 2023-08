I nuovi palinsesti Rai per la stagione autunnale 2023 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci. Il programma, però, non sarà in onda a partire da settembre bensì slitterà a ottobre, sempre di sabato sera. Per Stefano De Martino, invece, la situazione potrebbe essere "in bilico" nella prossima stagione televisiva Rai.

Stefano De Martino troppo esposto nel gossip dopo l'addio con Belen?

Nel dettaglio, il futuro di Stefano De Martino potrebbe essere almeno parzialmente compromesso dal Gossip di queste ultime settimane, riguardante la fine della sua storia d'amore con Belen Rodriguez.

I due sono finiti nuovamente sui settimanali di cronaca rosa e, in particolar modo la showgirl argentina, sta facendo discutere per una serie di contenuti social che sembrano essere rivolti al suo ormai ex compagno. Infatti Belen ha pubblicato delle foto di alcuni cervi al pascolo, mettendo in bella mostra le loro corna, quasi come se avesse voluto lanciare una stoccata al vetriolo nei confronti del padre di suo figlio.

Stando a quanto riferito dal sito diretto da Roberto D'Agostino, questo chiacchiericcio sulla vita privata di De Martino, non sarebbe piaciuto ai vertici Rai.

In bilico la stagione tv 2023/2024 di Stefano De Martino in Rai?

Ecco perché, in vista della prossima nuova stagione televisiva 2023/2024, l'ex volto di Amici di Maria De Filippi potrebbe essere in bilico.

Quale sarà la decisione finale della Rai dopo il gossip di queste settimane? De Martino tornerà regolarmente al timone delle sue svariate trasmissioni in prime time e seconda serata, oppure ci saranno colpi di scena inaspettati? In attesa di scoprirlo, le anticipazioni sui nuovi palinsesti Rai di settembre, rivelano che non ci sarà spazio subito per la messa in onda di Ballando con le Stelle.

Slitta il debutto di Ballando con le stelle 2023: anticipazioni nuovi palinsesti Rai

Lo show condotto e diretto da Milly Carlucci è confermato nel palinsesto autunnale della rete ammiraglia Rai ma, per vederlo in onda, bisognerà attendere sabato 15 ottobre. È questa la data scelta per la messa in onda del primo dei dieci appuntamenti della nuova edizione, che terrà compagnia al pubblico fino a metà dicembre.

In queste settimane, però, la conduttrice e la sua squadra di autori stanno già lavorando alla composizione del cast di concorrenti: tra i nomi certi ci sarebbe quello di Simona Ventura.

Sempre in prime time, spazio alla nuova edizione di Tale e Quale Show, il varietà condotto da Carlo Conti. In giuria è confermata la presenza di Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello.