Ilary Blasi arruolata da Maria De Filippi per i prossimi palinsesti Mediaset 2023/2024? Le ultime indiscrezioni su quello che succederà nel corso della nuova stagione televisiva rivelano che Ilary Blasi potrebbe trovare spazio nel prime time di Canale 5.

A quanto pare la padrona di casa di Uomini e donne e C'è posta per te sarebbe pronta ad arruolare Ilary Blasi nel suo team di conduttori.

Maria De Filippi riporta Ilary Blasi in tv?

La nuova stagione televisiva Mediaset 2023/2024 prevede il debutto in prima serata della versione invernale di Temptation Island, che per l'occasione diventerà Temptation Winter.

Il reality show delle tentazioni, prodotto dalla Fascino Pgt di Maria De Filippi, al momento è in programma per i primi mesi del 2024, probabilmente tra gennaio e marzo.

La messa in onda è prevista come sempre in prime time, ma questa volta al timone del programma potrebbe non esserci Filippo Bisciglia.

L'ex protagonista del Grande Fratello, ormai diventato il volto simbolo della versione estiva del reality show di Canale 5, potrebbe lasciare spazio a un nuovo volto (proprio come è già accaduto in passato con Temptation Island Vip condotto da Simona Ventura e Alessia Marcuzzi.

Temptation Winter, arriva Ilary Blasi alla conduzione in prime time?

Per questa prima edizione di Temptation Winter non si esclude che Maria De Filippi possa arruolare Ilary Blasi [VIDEO], la cui presenza nei nuovi palinsesti autunnali di Canale 5 non è prevista.

La conduttrice, dopo aver condotto con buon successo l'ultima edizione dell'Isola dei famosi, quest'anno rischia di osservare un turno di stop, dato che alla presentazione dei palinsesti Mediaset 2023/24 è stata messa in discussione la nuova edizione del reality show della sopravvivenza.

Di conseguenza Ilary Blasi potrebbe ritornare in video grazie all'aiuto di Maria De Filippi, pronta a favorirla alla conduzione del reality show delle tentazioni.

Ilary Blasi come Mara Venier e Simona Ventura: De Filippi arriva in soccorso della conduttrice?

Un ritorno che non deluderebbe i fan della conduttrice, che in questi anni ha dimostrato di essere una perfetta padrona di casa dell'Isola dei famosi e adesso potrebbe avere la possibilità di mettersi in gioco con questa nuova avventura professionale.

Del resto non sarebbe la prima volta che Maria De Filippi andrebbe "in soccorso" di alcune colleghe. In passato, ad esempio, è già capitato con Mara Venier (arruolata come giudice a Tu si que vales) e Simona Ventura (conduttrice di Selfie e Temptation Island Vip su Canale 5).