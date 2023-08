Stefano De Martino volta pagina dopo l'addio finale con Belen Rodriguez. La coppia è nuovamente scoppiata questa estate con i due che hanno deciso ormai di intraprendere due strade completamente differenti.

Da quel momento in poi, mentre Belen è stata paparazzata in compagnia di colui che potrebbe essere la sua nuova fiamma, Stefano ha preferito mantenere un profilo basso.

Ma, in queste ore, il conduttore di Rai 2 è stato beccato in barca in compagnia di un grippo di amici e tra questi compare anche Beatrice Vendramin.

L'addio tra Belen e Stefano: i due voltano pagina

Nel dettaglio, la storia d'amore tra Belen e Stefano è giunta definitivamente al capolinea questa estate, cioè quando i due hanno scelto di separarsi definitivamente.

I motivi della separazione non sono mai stati resi noti in maniera ufficiale anche se, secondo le indiscrezioni trapelate in queste settimane, potrebbero essere legati a presunti tradimenti da parte dell'uno e dell'altro.

Sta di fatto che, dopo l'addio con De Martino, la showgirl argentina è stata beccata in compagnia di colui che potrebbe essere la sua nuova fiamma: trattasi di Elio Lorenzoni, col quale Belen ha partecipato al compleanno di sua sorella.

Qualcun altro, però, sostiene che tra i due vi sarebbe solo un rapporto di amicizia che va avanti da diversi anni.

Il conduttore Stefano De Martino beccato con Beatrice Vendramin

In queste ore, però, a destare attenzione sulle riviste di cronaca rosa, è stata la paparazzata che ha visto protagonista Stefano De Martino.

Il conduttore partenopeo, infatti, è stato beccato dai paparazzi di "Chi" mentre si gode le vacanze estive in barca, in compagnia di un gruppo di amici.

Tra questi compare anche la giovane Beatrice Vendramin, attrice ed infleuncer, di cui già qualche settimana fa si era vociferato di un presunto flirt in corso con il conduttore di Stasera tutto è possibile.

Anche in questo caso, però, Stefano ha preferito non replicare ai rumors e alle indiscrezioni che riguardano la sua vita sentimentale, andando avanti per la sua strada.

I nuovi impegni di Stefano De Martino in tv

Intanto si avvicina l'inizio della nuova stagione televisiva Rai: questo autunno, Stefano sarà impegnato come voce narrante de Il Collegio, in programma dal 24 settembre in poi sulla seconda rete della tv di Stato.

Dal 31 ottobre, invece, riprenderà la messa in onda di Bar Stella in seconda serata e poi il 14 e 21 dicembre sarà al timone di uno show natalizio tutto suo, previsto in prime time.

Per Belen, invece, la prossima stagione autunnale non prevede impegni televisivi: la showgirl argentina è fuori sia da Le iene su Italia 1 che da Tu si que vales in onda su Canale 5.